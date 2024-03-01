Коваленко: за два года Россия потеряла то количество ББМ, с которым и вступила в полномасштабную войну. Анализ

В России любят хвастаться повышением "производства" танков, артиллерии и прочей техники, но при этом редко упоминают показатели поставок в войска боевых бронированных машин. И актуальным остается вопрос: а какое количество ББМ могут производить либо восстанавливать предприятия военно-промышленного комплекса РФ?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Где и какие ББМ производятся в России

Сначала следует разобраться, какие ББМ на сегодняшний день производятся на российских предприятиях, а какие относятся к категории восстанавливаемых с консервации и хранения. Для этого распределим ББМ, которые применяются российскими оккупационными войсками, по основным типам.

Курганский машиностроительный завод:

БМП-1 – производились с 1966 по 1983 гг.

БМП-2 – производство с 1980 по 2008 гг.

БМП-3 – производство с 1987 года по настоящее время.

БМД-4М – производство с 2015 года по настоящее время.

БТР-МД "Ракушка" – производство с 2015 года по настоящее время.

Волгоградский тракторный завод:

БМД-1 – производились с 1968 по 1987 гг.

БМД-2 – производство с 1985 года по настоящее время.

БМД-3 – производились с 1985 по 1997 гг.

БМД-4 – производство с 2015 года по настоящее время.

Арзамасский машиностроительный завод:

БТР-80 – производились с 1984 по 2011 гг.

БТР-82 – производство с 2011 года по настоящее время.

Кроме того, на ряде предприятий осуществляется модернизация уже не выпускаемой продукции. Например Рубцовский машиностроительный завод модернизирует БМП-1 до модификации БМП-1АМ "Басурманин" – с установкой боевого модуля от БТР-82А, радиостанции типа Р-168 и программно-аппаратного комплекса аппаратуры внутренней связи и коммуникации.

То есть, исходя из вышеизложенной номенклатуры основных российских ББМ, мы можем сразу распределить две категории – тех, которые производятся, и тех, которые восстанавливаются после хранения, модернизируются и отправляются в зону боевых действий.

Для формирования базового представления о том, каков у России уровень производства и восстановления категории боевых бронированных машин, обратимся к открытым источникам, описывающим поставки ББМ в российские войска начиная с 2019 года. Но, прежде чем начать анализ этих цифр, сделаю одну очень важную ремарку.

Согласно штатной комплектации подразделений, соотношение техники должно быть в пропорции – на один танк минимум три ББМ. Запомним это.

Поставки ББМ в российские войска

--2018-2019 гг.--

11-й отдельный танковый полк 11-го армейского корпуса (АК), сформированный в конце 2018 года, получил один батальонный комплект БМП-2 – 31 единицу. Важно отметить, что они сняты с хранения, а не произведены.

59-й танковый полк 144-й мотострелковой дивизии, сформированный в конце 2018 года, также получил один батальонный комплект БМП-2 – 31 ед.

Итого: 62 единицы БМП-2.

163-й танковый полк 150-й мотострелковой дивизии и 136-я ОМСБр получили по одному батальонному комплекту новых БМП-3 – 62 ед.

Итого: 62 единицы БМП-3.

104-й десантно-штурмовой, 234-й десантно-штурмовой полки 76-й десантно-штурмовой дивизии получили по одному батальонному комплекту новых БМД-4М (всего 93 машины).

Итого: 93 единицы БМД-4М.

254-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии и 40-я бригада морской пехоты получили по одному батальонному комплекту новых БТР-82А/АМ – 62 ед.

Итого: 62 единицы БТР-82А/АМ.

Таким образом, суммарно в период 2018-2019 гг. российские войска получили минимум 279 ББМ разных типов, из которых минимум 62 – это снятые с хранения БМП-2.

--2019-2020 гг.--

В июне 2020 года в российские войска была отгружена первая партия модернизированных БМП-1АМ "Басурманин" в количестве двух ротных комплектов. Поставлены они были 35-й ОМСБр.

Итого: около 20 единиц БМП-1АМ "Басурманин".

В течение 2020 года фиксировалась передача модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок" в состав МСБ 201-й военной базы, 127-й МСД, в 21-ю ОМСБр и в Дальневосточное военное училище.

Итого: около 62 единиц БМП-2М.

467-й учебный центр получил ротный комплект БМП-3. Батальоны 103-го МСП 150-й МСД получили три батальонных комплекта БМП-3.

Итого: 103 единицы БМП-3.

В течение 2020 года машины БМД-4М получили:

108-й ДШП 7-й ДШД – 1 батальонный комплект (31 ед.).

247-й ДШП 7-й ДШД – 1 батальонный комплект (31 ед.).

234-й ДШП 76-й ДШД – 1 батальонный комплект (31 ед.).

Итого: 93 единицы БМД-4М.

Также десантные подразделения получили по неполному ротному комплекту БТР-МДМ "Ракушка". В частности, речь идет о все тех же 108-м ДШП и 247-м ДШП 7-й ДШД, а также 234-й ДШП 76-й ДШД – по восемь единиц.

Итого: 24 единицы БТР-МДМ "Ракушка".

В 2020 году три МСБ 205-й ОМСБр получили по батальонному комплекту БТР-82А/АМ – 93 ед. Также один из МСП 127-й МСД получил батальонный комплект БТР-82АМ – 31 ед.

Также сообщалось о передаче ротных комплектов, но в какие именно подразделения и какие модификации БТР – не уточнялось, поэтому верифицировать данные факты сложно.

Итого: 124 единицы БТР-82А/АМ.

Таким образом, суммарно в период 2019-2020 гг. российские войска получили минимум 426 боевых бронированных машин разных типов, из которых минимум 82 – это снятые с хранения и модернизированные БМП-2.

--2020-2021 гг.--

С конца 2020 по конец 2021 года в России максимально засекретили поставки в армию военной техники и в открытых источниках появлялось очень мало конкретизированной информации о передаче ББМ. Известно, что в течение года с хранения было снято около 300 БМП-2, которые прошли разные стадии модернизации. Кроме того, Курганский машиностроительный завод отчитался о передаче минимум четырех батальонных комплектов новых БМП-3 – 124 ед. Сообщалось о суммарной передаче в войска около 300 БТР-82А/АМ, хотя возникает вопрос о реалистичности таких цифр с учетом объемов поставок за прошлые годы.

Таким образом, суммарно в период 2020-2021 гг. российские войска получили около 724 ББМ разных типов, из которых минимум 300 – это снятые с хранения и модернизированные БМП-2. Также вызывает сомнения передача 300 БТР-82А/АМ, что могло быть связано с пропагандой того времени.

Эти данные позволяют сделать вывод, что произведенные с нуля, новые ББМ в России выпускались на всех предприятиях в мирное время в количестве от 200 до 300 единиц и не более. То есть от 15 до 25 единиц в месяц, или полтора ротных и неполный батальонный комплект.

Да, этот показатель мог быть увеличен в период 2022-2023 гг., но важно понимать, что производство занимает больше времени, чем восстановление и модернизация.

Потери в Украине

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за два года полномасштабной войны российские оккупационные войска потеряли 12,5 тыс. боевых бронированных машин.

Согласно верифицированной информации, потери составили более 5 600 ББМ. Но, как известно, верифицированная информация – это лишь подтвержденные по фото либо видео потери, которые обычно от реальных отличаются в меньшую сторону в 1,5-2 раза. То есть потери РОВ, согласно данным ГШ ВСУ, достаточно достоверны.

По последним данным, в зоне боевых действий в Украине у российских оккупационных войск в распоряжении находятся почти 7 тысяч ББМ.

А по некоторой информации, на момент полномасштабного вторжения в Украину у России на вооружении стояло от 12 до 15 тысяч боеспособных ББМ.

То есть даже если мы используем максимальный показатель потенциала РОВ до полномасштабного вторжения, то показатель ВПК РФ по компенсации потерь в 2022 и 2023 годах составил в среднем одну тысячу единиц.

При этом стоит обратить внимание на то, что в зоне боевых действий функции ББМ все больше начинают выполнять образцы либо глубоко устаревшие, либо и близко не подпадающие под такой функционал.

Выводы

Россия вступила в полномасштабную войну против Украины, имея один из самых впечатляющих показателей по количеству боевых бронированных машин. При этом по состоянию на сегодня этот показатель сократился более чем в два раза (с учетом потерь и производства).

При этом производство явно составляет не более 20% поставляемой для войск продукции, а возможно, и меньше, поскольку этот процесс занимает намного больше времени, нежели восстановление и модернизация находящейся на хранении техники.

Однако 2023 год показал, что в зоне БД стали появляться очень редкие вариации ББМ, из музеев и НИИ – тот же БТР-90 или трофейный со времен 2008 г. БМП-1У "Шквал".

Российский военно-промышленный комплекс, работающий в режиме масштабной ремонтной базы, не успевает компенсировать потери. И это общая тенденция истощения ресурса РОВ – причем не только по ББМ, но и по танкам, артиллерии и т. д.