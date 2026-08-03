Alta Ares и "Генерал Черешня" договорились о стратегическом партнерстве в сфере противодействия БПЛА нового поколения

Европейская оборонная технологическая компания Alta Ares и украинский производитель дронов-перехватчиков "Генерал Черешня" подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам (Counter-UAS).

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В рамках достигнутых договоренностей стороны планируют интегрировать программные решения Alta Ares — Pixel Lock и Cyclop C2 — в дрон-перехватчик Bullet. Pixel Lock будет использоваться для автоматизации наведения на заключительном участке полёта, а Cyclop C2 — для поддержки наведения на маршевом участке.

После недавнего привлечения компанией Alta Ares 50 млн евро в рамках раунда финансирования серии A эта сделка стала важной вехой для обеих компаний и очередным шагом к укреплению европейско-украинского сотрудничества в создании систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (Counter-UAS) нового поколения.

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Будущее сотрудничество позволит существенно повысить точность и устойчивость перехвата воздушных целей, в частности в условиях ограниченной доступности спутниковой навигации и активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Pixel Lock — программное решение Alta Ares на основе искусственного интеллекта для обнаружения, идентификации и сопровождения воздушных целей в режиме реального времени. Система использует компьютерное зрение и данные с нескольких датчиков для автоматизации заключительной фазы наведения перехватчика.

Cyclop C2 предназначен для наведения на маршевом участке полёта. Интеграция двух систем в Bullet должна обеспечить поддержку наведения на различных этапах перехвата — от полёта к району цели до финальной фазы.

"Для нас важно объединить опыт применения перехватчиков в Украине с технологиями, которые могут повысить точность наведения и уменьшить зависимость от спутниковой навигации. Интеграция Pixel Lock и Cyclop C2 в Bullet позволяет проверить этот подход непосредственно в условиях, для которых такие системы и разрабатываются", — отметил генеральный директор Alta Ares Адриан Кантер.

Практическая сторона интеграции заключается в использовании технологий в уже существующей платформе перехватчика, которая применяется в реальных боевых условиях. Опыт эксплуатации Bullet позволяет оценивать работу системы наведения непосредственно в среде, где на точность перехвата влияют радиоэлектронная борьба и ограничения спутниковой навигации.

"Bullet уже применяется в реальных боевых условиях. Отсутствие GPS, полное заглушение сигналов вокруг — для нас это обычный рабочий день. Pixel Lock и Cyclop C2 обеспечивают более точное наведение именно в таких условиях, а это означает больше попаданий и меньше промахов. Alta Ares обеспечивает мощную ИИ-составляющую, а у нас — дрон, который уже прошел проверку в боевых условиях. В совокупности это не прототип, а готовый продукт, который нужен уже сегодня", — отметил соучредитель "Генерал Черешня" Станислав Гришин.

Сотрудничество происходит на фоне развития технологической кооперации между украинскими и европейскими оборонными компаниями. Следующим этапом станет практическая интеграция программных решений в платформу Bullet и дальнейшее тестирование системы.

Соглашение было заключено на фоне усиления поддержки оборонно-промышленной базы Украины со стороны Европейского Союза, в частности через механизм Ukrainian Support Loan (USL).

Об Alta Ares

Alta Ares — оборонная технологическая компания, специализирующаяся на системах противовоздушной обороны и автономных решениях. Основанная в 2024 году, сегодня компания ведет деятельность в Европе, США и на Ближнем Востоке. Alta Ares разрабатывает комплексную, проверенную в боевых условиях платформу ПВО, которая сочетает программное обеспечение для обнаружения, сопровождения и окончательного наведения на цели с аппаратной составляющей — дронами-перехватчиками. Системы компании уже используются на нескольких театрах военных действий.

О "Генерал Черешня"

"Генерал Черешня" — украинская компания, основанная после начала полномасштабного вторжения. Она является одним из ведущих производителей дронов-перехватчиков в Украине, в частности боевой платформы Bullet, которая уже подтвердила свою эффективность в реальных боевых условиях. Развивая свои решения совместно с военными и опираясь на постоянную обратную связь с фронта, компания создает системы Counter-UAS для Сил обороны Украины и расширяет международное сотрудничество с ведущими мировыми defense-tech компаниями.