Альянс под прицелом: Россия строит десятки баз БПЛА с замахом на территории НАТО

Россия ведет масштабное строительство инфраструктуры для запуска дальнобойных ударных беспилотников вблизи границ с Украиной и Беларусью. На 10 различных площадках уже возведено 59 новых пусковых установок.

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На каждой такой базы россияне могут размещать свыше 1000 БПЛА. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ставка на новые реактивные БПЛА

Аналитики отмечают, что около 20 из созданных пусковых установок отличаются увеличенной длиной. Это свидетельствует о подготовке к применению реактивных беспилотников. Ожидается, что их высокая скорость позволят эффективнее пробивать украинскую систему ПВО и наносить удары вглубь западных областей Украины.

Перенос и расширение пусковых площадок в западные регионы РФ решает сразу несколько стратегических задач. Перемещение точек запуска из уязвимых зон, таких как окрестности оккупированного Донецка, далее вглубь территории РФ защищает их от ответных ударов украинских БПЛА.

Новые площадки позволят существенно увеличить плотность и объем одновременных атак. Предполагается использование российской спутниковой группировки "Рассвет" (аналог Starlink) для высокоточного наведения и координации ударов по тылам и средствам ПВО с различных направлений.

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Угроза для восточного фланга альянса

Развертывание подобной сети создает долгосрочные риски не только для Украины. Географическое расположение баз и технические характеристики новых беспилотников обеспечивают необходимую дальность и массу залпа для потенциального нанесения ударов по территории стран НАТО, если Кремль примет такое решение.

Напомним, североатлантический Альянс утвердил официальный план на случай прямой военной конфронтации с Россией. Первыми начнутся удары по Калининграду, также не менее интересным является вариант организации восстания против главы Кремля Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин поставил перед военным руководством новую стратегическую задачу до конца 2026 года. По информации западных чиновников, речь идет о попытке ослабить Европейский Союз и НАТО изнутри.

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