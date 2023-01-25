Американская компания Coldghain Technologies Services подарила Национальной гвардии Украине 32 беспилотных летательных аппарата Quantix американского производителя AeroVironment. Об этом заявил исполнительный директор компании Уэйн Уильямс, посетивший Бородянку на прошлой неделе.

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Дроны могут доставлять необходимую помощь туда, куда это невозможно сделать обычным способом. Об этом сообщило информагентство "Новости Украины".

В конце прошлой недели и во второй раз за время полномасштабной агрессии России Бородянку посетил уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а накануне его визита руины города и заминированные вокруг него поля сканировала с воздуха команда иностранных специалистов под руководством исполнительного директора американской компании Coldghain. Technologies Services" Уэйна Уильямса, передавшего несколько десятков беспилотников на украинскую передовую.

Один из жителей Бородянки показал иностранному гостю насквозь выжженную многоэтажку и рассказал, как спасал свою восьмилетнюю дочь Настю с семью соседскими детьми от российских бомб.

"Не за себя было страшно, а за детей! Авианалет был. Оно все начало лететь и в дом попало. У нас восемь детей было в подвале. В один угол все собирались, плакали, а что еще оставалось делать?", – вспоминает отец. восьмилетней Насте.

"Я очень горжусь украинцами! Вы действительно отважный народ, который упорно защищает свою землю! Я сам начинал солдатом и был военным. Служил много-много лет. Я знаю, что такое война и прекрасно понимаю, что это нехорошо!", – заявляет присутствующий на встречу с бородянчанами ветеран Армии США, руководитель американской компании Coldghain Technologies Services Уэйн Уильямс.

“Моя компания занимается логистикой и доставкой дронами, в частности, медицинского оборудования и препаратов. Сегодня мы привезли в Бородянку дроны, которые могут доставлять необходимую помощь туда, куда это невозможно сделать обычным способом", – указав на разбитые верхние этажи бородянковской высотки, объясняет Уэйн.

Отец бородянковской школьницы наперегонки с пожилым соседом поблагодарили американского гостя за помощь, но попросили передать ее на передовую.

"Самая главная помощь – ребятам на передовую! Это самое главное! Мы здесь справимся, а вы помогайте лучше на фронте! Помогайте и учите их работать с вашими дронами, чтобы они скорее увольняли Украину! Чтобы скорее убрать эту русскую нечисть с нашей земли и выгнать ее за границу", – обратились они к Вильямсу.

"С помощью украинской компании беспилотных решений Def-C, фонда "Yellow-Blue" и канадского концерна "Draganfly" американская компания "Coldghain Technologies Services" презентует, а конкретно дарит Национальной гвардии Украине 32 беспилотных летательных аппарата Quantix американского производителя AeroVironment. Первые восемь из AeroVironment. их Вы прямо сейчас можете забрать у Def-C!" – заявил Уэйн Уильямс.

Подполковник Национальной гвардии Украины и заместитель командира эскадрильи Беспилотных авиакомплексов Юрий Зозуля подтвердил необходимость именно в презентованных американской компанией устройствах и обещал применять их на передовом украинском фронте.

"Подразделения Национальной гвардии Украины действительно будут применять данные устройства на линии боевого столкновения – там, где наиболее горячо в настоящее время. Наша 3-я и 4-я бригада сейчас находится в районе Белогоровки и Соледара и нуждаются в данных аппаратах!", – отметил заместитель командира эскадрильи Беспилотных авиакомплексов Национальной гвардии Украины Юрий Зозуля.

Вдоль Варшавской трассы на прилегающих к окраинам Бородянки до сих пор заминированных полях технические команды НГУ и ГСЧС успешно проводят тестовые полеты подаренных Национальной гвардии Украине беспилотников Quantix. В частности, под руководством ветерана Армии США, технического специалиста американской компании Coldghain Technologies Services по проблемам разминирования Мака Эллигота Гарри Рэя, они сканируют территории, загрязненные остатками взрывоопасных предметов, и составляют соответствующие аналитико-цифровые карты.

На следующий день в Бородянку прибыл бывший британский премьер, который также пообщался с местными жителями по поводу переживаемого ими нападения россиян и наглядно ознакомился с разрушениями от авианалетов орков. Все увиденное в разбомбленном украинском городе эксглава правительства Великобритании рассказал главе украинского государства во время личной встречи в президентском Доме с химерами, где Владимир Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за последовательную поддержку украинского народа в борьбе против российского нашествия.