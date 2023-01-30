Американские БМП Bradley уже в пути: первая партия из 60 машин следует в Украину. Фото

США отправили в Украину первую партию боевых машин Bradley. Груз, содержащий более 60 американских БМП, покинул берега Северного Чарльстона, штат Южная Каролина, на прошлой неделе.

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Об этом сообщила на своем официальном сайте Defense Visual Information Distribution Service – служба распространения визуальной информации министерства обороны США.

В ведомстве отметили, что американские БМП обеспечат украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России.

"Ситуация в Украине действительно вывела на первый план важность материально-технического обеспечения и сложность проектирования и поддержки мощности", – сказала госпожа генерал Жаклин Ван Овост, командующий Транспортным командованием Вооруженных сил США.

Она отметила, что поставки были бы невозможны без помощи союзников.

"Наша поддержка Украины была бы невозможно без крепких отношений, которые мы имеем с нашими союзниками и партнерами, которые обеспечили доступ, базирование и перелет для облегчения доставки помощи", – подчеркнула Жаклин Ван Овост.

Контролировала загрузку БМП подполковник армии Ребекка Д'Анджело, командир 841-го транспортного батальона, которая отметила, что Брэдли очень важны для Украины, поскольку война продолжается.

"Бредли – это очень мощный автомобиль, который мы предоставляем украинцам. Надеюсь, это увеличит их возможности, чтобы обеспечить продвижение вперед на поле боя и восстановить утраченные позиции, имея оборудование, которое соответствует или превышает то, что есть у россиян", – сказала Ребекка Д'Анджело.

Bradley – – боевая бронированная машина, которая перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.

Она вооружена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster. Снаряженный боекомплект составляет 300 снарядов, возимый – 600. В арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Также у Bradley есть пусковая установка ПТРК TOW. Дополнительное вооружение – спаренный с пушкой пулемет M240C.

Кроме США, M2 Bradley стоит на вооружении Греции, Хорватии, Саудовской Аравии и Ливана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне сказали, что первые БМП Bradley должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

Украинские военные активно учатся руководить БМП Bradley, входящим в пакет военной помощи США. Боевые учения проходят в Германии.

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