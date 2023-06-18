Американское издание The American Conservative оскандалилось пропагандистской статьей о войне в Украине

Американское издание The American Conservative опубликовало статью, в которой повторяет нарративы российской пропаганды. В частности, в нем американский истеблишмент национальной безопасности обвиняют в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Как сообщается, американское издание назвало ряд так называемых факторов, ставших "причиной" нападения российских оккупантов на соседнее независимое государство.

Одной из "причин" издание называет якобы безрассудную травлю России Киевом. В частности, издание повторяет одно из самых распространенных фейковых заявлений пропагандистов о том, что украинские власти начали кампанию против русскоязычных граждан.

Также среди других причин российской агрессии на территории Украины американское издание называет "создание полубожеств" среди лиц украинских олигархов, которых называет "коррумпированным инструментом Соединенных Штатов". Также там заявили о "спутывании интересов этнонационалистических ультраправых группировок в Киеве и Львове с национальными интересами США".

Кроме того, The American Conservative выражается обвинение в адрес США. Так, по их версии, Соединенные Штаты несерьезно относились к многочисленным протестам Путина против расширения НАТО.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации, соответствующими высказываниями издания пытаются наложить ответственность на власти США. Это планируется использовать для снятия вины и отбеливания репутации России – настоящего преступника и агрессора в этой войне.

Напомним, что пропагандисту из телеканалов Медведчука дали 10 лет тюрьмы. Он призвал к "демонтажу" Украины.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия запустила дезинформационно-манипулятивную кампанию, целью которой является запугивание украинцев. В российских Telegram-каналах начали распространять видео с намеком на вероятный теракт на Запорожской АЭС в будущем.

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