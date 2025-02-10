Аналог российского 'Солнцепека': в ВСУ показали работу украинского РСЗО 'Севалка'. Видео

В Украине создали первую реактивную огнеметную систему. Это компактный аналог российских ТОС "Сонцепек" и "Буратино".

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Видео с установкой опубликовал подполковник Вооруженных Сил Сергей Мисюра. Он отметил, что эта система разработана на основе украинского РСЗО "Сивалка-ВМ8".

Стоит добавить, что эта техника не совсем нова. Она уже почти год используется украинскими военными на поле боя.

Справка

ТОС – это семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220 мм. Они смонтированы на шасси танка Т-72. Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды с длиной 3700 мм и весом 217 кг. Последние состоят из головной части термобарического или воспламеняющего действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя. Заявлено, что эффективная дальность действия ТОС-1А составляет около 6 км.

С самого начала полномасштабного вторжения российская пропаганда неоднократно распространяла кадры применения этих систем. При чем случались случаи, когда на пропагандистских видео были видны существенные недостатки враждебных РСЗО: не слишком высокая точность и слишком малое эффективное расстояние применения, что подвергало их контрбатарейный огонь и ответный огонь. Слабая защита реактивных снарядов в направляющих приводит к сплошному уничтожению системы вместе с обслугой.

Потребность выходить на расстояние прямой видимости делает вражеские установки крайне уязвимыми для ответного огня. Да и переход к применению с закрытых огневых позиций оказался недостаточным, учитывая работу FPV-дронов.

Напомним, что украинские защитники уже активно используют на передовом оружии, которое придумали, разработали и производят в Украине. Это, например, огнеметная система "Сеялка-ВМ8". Компактная и сокрушительная, она устанавливается на любой колесный транспорт, отметили в командовании.

Как писал OBOZ.UA, на днях стало известно о том, что украинские военные уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепек". Ценную технику противника наши бойцы буквально превратили в металлолом.

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