Компактная и сокрушительная: в ВСУ показали украинскую огнеметную систему 'Сівалка-ВМ8'. Видео

Украинские защитники активно используют на передовом оружие, которое придумали, разработали и производят в Украине. К примеру, "Сеялка-ВМ8", украинская огнеметная система.

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Работу такой "сеялки" показал Генштаб ВСУ. Компактная и сокрушительная, она устанавливается на любой колесный транспорт, отметили в командовании.

"Севалка-ВМ8" – огнеметная система, предназначенная для отстрела неуправляемых авиационных ракет класса С-8 из любых колесных транспортных средств. Даже легковых. Поэтому ее и называют "РСЗО на пикапе".

"Сеялка" может запускать 12 или 16 неуправляемых авиационных ракет вместе.

Блок для отстрела НАР съемный, в случае необходимости его можно снять с поврежденной машины. Кроме того, сам блок с направляющими обшит дополнительной стальной защитой, что делает эту систему более живучей в случае попадания осколков от снарядов.

Военные утверждают, что "Сеялка ВМ-8" имеет высокую точность стрельбы, которая составляет не менее 80% попаданий в круг 100 метров в диаметре, а также высокую мобильность. Максимальная дальность стрельбы "сеялки" составляет около 5 километров.

Неуправляемая ракета С-8КО имеет кумулятивно-обломочную боевую часть. То есть такая ракета пробивает броню толщиной до 400 мм. От других НАР она отличается двигателем с уменьшенным временем работы.

Интересно, что сами военные не определились: "сеялку" следует относить к РСЗО, или все-таки к отдельному классу реактивных минометов.

Так или иначе, но специалисты характеризуют это оружие как "совершенное инженерное решение".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили ряд объектов российских оккупантов в Харьковской области. Ударными дронами бойцы атаковали личный состав, российский танк, миномет, вражескую антенну, и вдобавок дважды попали в состав БК. Зажигательное видео смотрите здесь.

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