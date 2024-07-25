AP: результаты расследования теракта в Еленовке указывают на прямую вину России

Показания украинских военнопленных, следователей, родственников погибших бойцов, а также внутренний отчет Организации объединенных наций, указывают на Россию как на виновника теракта в колонии в Еленовке. С момента теракта прошло два года – за это время оккупанты так и не пустили на территорию наблюдателей ООН, а также не проводились другие независимые экспертные анализы.

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Об этом говорится в материале издание AP. Как отметили журналисты, из 193 украинских военнопленных, которые в момент теракту находились в колонии, домой вернулись менее 20.

"Утром 27 июля 2022 года российские охранники собрали группу заключенных и отвели их в промышленную часть колонии, подальше от остальных пяти бараков для военнопленных. Их отвели в здание из шлакоблоков с жестяной крышей. Там было 100 коек без матрасов и с наспех вырытым туалетом", – пишут журналисты со ссылкой на слова выживших.

Ка сказано в материале, охранники колонии в тот же день рыли себе окопы, а на следующий день перенесли пост охраны и надели бронежилеты и каски, чего раньше не делали. Когда ночью произошел взрыв, огонь охватил здание. Один свидетель рассказал, что охранники смеялись и бросали тряпки и фонарики в украинских пленных. А на следующий день выживших изолировали от остальных военнопленных в колонии.

Внутренний анализ ООН, как узнало АР, показал, что их изолировали специально, чтобы они не рассказали другим в колонии о том, что произошло. Кроме того, некоторые пленные имели доступ к мобильным телефонам.

Согласно анализу организации, другую часть украинских военных отправили в разбомбленные бараки и приказали убрать обломки и оставшиеся тела. Через два часа эту группу отправили в ближайший ангар, и некоторые видели, как люди в камуфляже приносили коробки с боеприпасами к месту взрыва и клали фрагменты HIMARS на скамейку неподалеку.

Вскоре в колонию прибыли чиновники РФ в сопровождении пропагандистов. Они делали фото обугленных двухъярусных кроватей, фрагментов HIMARS и тел, лежащих на солнце. После того, как все ушли, люди в камуфляже убрали все по ящикам и ушли.

Генеральный секретарь ООН объявил, что проведет собственное расследование, но переговоры о доступе к месту трагедии были долгими и в конечном итоге безрезультатными. Миссия была расформирована 5 января 2023 года.

Отдельная Миссия по мониторингу прав человека в Украине, которая базировалась в стране с 2014 году, также провела свое расследование, изучила показания 16 выживших, которые транслировались на росТВ, изучила фото, а также проанализировала 20 заявлений российских чиновников, посетивших тюрьму. Их вывод: Россия спланировала и осуществила это преступление.

В одном из отчетов Миссии сказано, что атака произошла с востока на запад. Российская территория находится к востоку от оккупированного Донецка. Однако ООН не стала публично обвинять Россию в этом преступлении.

Других же активных международных расследований этого теракта больше не ведется.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ко второй годовщине теракта в Еленовке выступила с заявлением и подчеркнула, что РФ так и не пустила на территорию наблюдателей организации. Остальные независимые экспертные анализы также не проводились.

Там отметили, что власти РФ приняли меры, которые помешали независимым усилиям по установлению фактов трагедии.

"Место происшествия не только не было сохранено, но и искажено, а вещественные доказательства были повреждены. Российская Федерация не допустила наблюдателей ООН на эту территорию, а также не проводились другие независимые экспертные анализы. В то же время российские власти заявили, что удар был нанесен ракетами HIMARS, выпущенными ВСУ", – говорится в сообщении.

В миссии напомнили, что на основе опросов более 50 свидетелей и выживших, а также на основе анализа видео- и фотоматериалов Управления ООН по правам человека в прошлом году пришло к выводу, что взрывы не были вызваны HIMARS.

"Хотя точный тип оружия и точное место его расположения определить не удалось, признаки структурных повреждений, очевидно, совпадают с траекторией двигавшегося с востока на запад снаряда", – отметили в ООН.

Как сообщал OBOZ.UA:

– два года назад, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, войска России устроили массовую казнь украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Тогда погибли около 50 человек, еще 130 были ранены.

– Буквально накануне теракта в барак, где произошел взрыв, перевели военнопленных "азовцев", защищавших Мариуполь и попавших в плен.

– В Офисе генпрокурора называли причиной взрыва российское термобарическое оружие. В СБУ позже уточнили, что для удара по бараку колонии враг применил термобарические реактивные огнеметы "Шмель".

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