'Апокалипсиса' не будет? Сколько ракет Россия может запустить по Украине после операции 'Паутина'

Массированные удары по российским аэродромам в рамках операции "Паутина" серьезно ударили по стратегической авиации РФ. В частности, на базе "Оленья" и других объектах были поражены ключевые носители крылатых ракет: Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также самолеты Ил-76, Ил-78 и А-50.

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В целом, по оценкам экспертов, под удар попали 34% боевых самолетов стратегического назначения. Об этом сообщает .

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, озвученное в эфире 24 Канала, речь идет о беспрецедентной атаке, после которой России будет крайне трудно оправиться. Более того - Россия не производит новые стратегические самолеты. Ни один из ключевых бомбардировщиков - ни Ту-95, ни Ту-160, ни Ту-22М3 - в современной РФ не производится серийно.

Единственный проект, на который возлагали большие надежды - перспективный авиационный комплекс дальней авиации "Посланник" - остается лишь на бумаге. Хотя обещали, что уже в 2025 году появятся первые 30-50 единиц, на самом деле нет никакого подтверждения даже наличия готовых образцов.

Это означает, что после "Паутины" Россия уже не сможет возвращаться к сценариям, когда ночью по Украине выпускалось по 100 и более крылатых ракет. Однако это не означает, что угроза исчезла полностью.

По словам Криволапа, главная опасность сейчас кроется не в авиационных носителях, а в дронах, особенно в "Шахедах". Россия активно модернизирует эти БпЛА: совершенствует тягу, увеличивая скорость, работает над улучшением боевой части и устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы. Именно дроны могут стать новым инструментом террора.

Кроме того, еще одной угрозой остаются ракеты, которые не требуют авиационного запуска. Россия все еще имеет в своем арсенале ракеты "Калибр", которые запускаются с кораблей и подводных лодок, и "Искандеры", которые работают с наземных установок. Тактическая авиация, например Су-34 или Су-35, тоже может нести ракеты среднего радиуса действия. Именно поэтому полностью исключать возможность масштабного удара не стоит, хотя теперь такая атака требует значительно больше времени, логистики и подготовки.

Ранее Россия могла позволить себе массированные обстрелы - 70, 100, иногда и более ракет за ночь. Теперь, после повреждения стратегической авиации, этот потенциал существенно уменьшился. Если удары были частично эффективными - Москва сможет запускать 40-70 ракет. Если потери были критическими - эта цифра может упасть до 30 или меньше. И только в случае заранее подготовленной операции с участием кораблей, тактической авиации и дронов Россия сможет приблизиться к старым масштабам.

Несмотря на это, общая тенденция очевидна: "апокалипсиса" больше не будет. Способность России к ракетному террору ослабла, и это результат не просто точечных атак, а системной работы украинских сил.

Напомним, что в ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения: 7 ракетами и 472 беспилотниками различных типов. Защитники неба обезвредили над рядом областей 385 целей.

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