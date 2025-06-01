ПВО уничтожила 385 российских дронов и ракет: рекордные данные

В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения: 7 ракетами и 472 беспилотниками различных типов. Защитники неба обезвредили над рядом областей 385 целей.

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К сожалению, не обошлось без разрушений в результате обстрела, который продолжался с 19:30 минувших суток. О его отражении рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Основными направлениями атаки противника были Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье.

Всего оккупанты запустили:

– 472 ударные БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ);

– 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Курской и Воронежской областей (РФ);

– 4 крылатые ракеты воздушного и наземного базирования Х-101, "Искандер-К".

По состоянию на 13:30 воскресенья украинская противовоздушная оборона на востоке, юге, севере, западе и в центре страны огневыми средствами поражения сбила 385 средств воздушного нападения противника:

– 210 беспилотников;

– 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К.

Кроме этого, 172 цели локально потеряны/подавлены РЭБ.

Вражеские попадания зафиксированы в 18 локациях.

В частности, под утро воскресенья Россия атаковала "Шахедами" и ракетой Запорожье и Запорожский район. В облцентре поражены объекты критической инфраструктуры, дома и авто, пострадали три человека.

Ударными беспилотниками враг атаковал Белгород-Днестровский район Одесщины: там повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, где вспыхнул пожар.

На Киевщине Силы беспилотных систем перехватили 15 российских дронов. В результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов.

На Днепропетровщине защитники неба сбили 16 беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, специалист по РЭБ-системам ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что для противодействия вражеским беспилотникам в Украине могут начать выключать мобильную связь во время атак. По его словам, такой метод, вероятно, будут практиковать только в отдельных случаях.

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