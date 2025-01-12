'Апокалиптическая картина уничтоженного города': украинские воины сняли с дрона опустошенный Часов Яр

Защитники Украины показали новое видео из опустошенного города Часов Яр на Донетчине, в окрестностях которого продолжаются бои. Войска РФ своими постоянными обстрелами и штурмами превратили его в руины.

Видео дня

Кадры опубликованы в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. Их сняли с дрона воины 24-й ОМБр.

"Апокалиптическая картина уничтоженного города... В городе не осталось ни одного уцелевшего здания", – говорится в подписи к видео.

Там бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила держат оборону и уничтожают врага в тяжелейших условиях.

Они отметили, что россияне продолжают штурмовать населенный пункт и обстреливать его из всех видов вооружения, регулярно наносят удары дронами и тяжелыми авиабомбами.

"Битва в Часовом Яре продолжается", – подчеркнули защитники.

Спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона 12 января рассказал, что в Часовом Яре идут активные городские бои: российские оккупанты пытаются прорваться на комбинат огнеупорных материалов, но украинские воины дают отпор и имеют в этом успех.

"Тактика врага там достаточно проста: он пытается накопить силы и ударить в лоб. Поэтому у нас длительное время ведутся такие бои. Наши воины успешно дают отпор, но следует понимать, что россияне пытаются снова и снова", – сказал военный.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Краматорском направлении ВС РФ предприняли 27 попыток продвинуться вперед вблизи города Часов Яр и села Ступочки.

Как сообщал OBOZ.UA, командир одного из подразделений 24-й ОМБр рассказал, что Россия бросила в наступление на Часов Яр более 10 тысяч оккупантов. Россияне ежедневно предпринимают попытки перейти канал Северский Донец – Донбасс, чтобы продвинуться в городе.

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