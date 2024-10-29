Аптечки, рюкзаки и турникеты: в Минобороны совместно с представителями общественного сектора определили ключевые направления усовершенствования медицинского обеспечения ВСУ

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник встретился с представителями общественного сектора, чтобы обсудить усовершенствование медобеспечения в армии. Кроме прочих тем, речь шла о порядке учета и комплектации индивидуальных аптечек и медицинских рюкзаков, а также о сертификации отечественных турникетов с учетом опыта их использования на фронте.

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Деталями во вторник, 29 октября, поделилась пресс-служба Минобороны на официальном сайте. В ведомстве заявили, что на встрече были определены приоритетные направления улучшения нормативно-правовой базы и организационных изменений для повышение эффективности медобеспечения защитников.

"Каждый украинский военнослужащий – от солдата до генерала – прилагает максимальные усилия для нашей общей Победы. Поэтому медицинское обеспечение должно учитывать практический опыт, быть качественным и справедливым для каждого военнослужащего, военнообязанного, ветерана и членов их семей", – заявил Мельник.

Участники говорили также о взаимодействии Вооруженных сил Украины с волонтерскими организациями, которые занимаются эвакуацией раненых; об усовершенствовании процедуры сбора и хранения биоматериалов для идентификации по ДНК в случае необходимости.

Мельник подчеркнул: предоставление медицинских услуг в войске не зависит от должности и звания того, кто в них нуждается.

Напомним: в средине октября в Минобороны Украины утвердили приказ №598 с новой системой оказания медпомощи в боевых условиях. Обновленные правила разработали с учетом советов от западных партнеров и реального опыта украинских боевых медиков.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября командование Медицинских сил и Службы безопасности Украины встретилось с руководителями более 50 военно-врачебных комиссий. Целью переговоров была отладка дополнительных механизмов для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК.

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