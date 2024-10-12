Говорили о противодействии коррупции: командование Медицинских сил и СБУ встретились с руководителями ВВК

В субботу, 12 октября, командование Медицинских сил и Службы безопасности Украины встретилось с руководителями военно-врачебных комиссий. Целью этих переговоров является отладка дополнительных механизмов для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК.

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Об этом сообщает Командование Медицинских сил в Facebook. Всего на встрече присутствовало более 50 руководителей ВВК ВСУ.

Сотрудники СБУ сообщили, что только с начала этого года спецслужба открыла 14 уголовных производств по противоправным действиям сотрудников ВВК. 31 человек получил подозрение.

В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.

По данным СБУ, коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 3 410 Уголовного кодекса.

Со своей стороны командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь – ее обороноспособности.

Представители КМС поблагодарили спецслужбу за скорейшее реагирование на коррупционные проявления в медицинской вертикали.

Напомним, что в Украине вводятся важные изменения в процессе внесения результатов военно-врачебных комиссий (ВВК) в Реестр "Оберег". Теперь эти данные не будут вводиться вручную работниками территориальных центров комплектования (ТЦК), а будут передаваться автоматически в пределах электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Как сообщал OBOZ.UA, правительство выделило 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Это решение было принято на заседании Кабмина 24 сентября. Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток ежемесячно.

Ранее адвокаты объяснили, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего своевременно свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной, а если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК отправит еще одну.

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