Результаты ВВК будут вноситься в 'Оберег' не вручную, а путем автоматического обмена данными: что это значит

В Украине вводятся важные изменения в процессе внесения результатов военно-врачебных комиссий (ВВК) в Реестр "Оберег". Теперь эти данные не будут вводиться вручную работниками территориальных центров комплектования (ТЦК), а будут передаваться автоматически в рамках электронной системы здравоохранения (ЭСЗ).

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Изменения предусматривают добавление специального исключения в статью 24-3 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".

Это исключение позволит Министерству обороны Украины получать доступ к медицинской информации о пациентах с целью сбора данных о результатах медицинских осмотров.

Предложенные изменения содержатся в законопроекте 12066, который был зарегистрирован в Верховной Раде 24 сентября. Инициатором законопроекта выступил глава парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, а его соавтором является Александр Федиенко.

Федиенко подчеркнул, что автоматический обмен данными из системы ЭСЗ в "Оберег" уже планируется, и нововведение лишь уточняет, что эти данные будут передаваться без задержек, а не в течение суток, как это происходит сейчас.

Согласно действующей процедуре результаты медицинских осмотров военнообязанных и резервистов должны быть доставлены в ТЦК не позднее следующего дня после вынесения решения о пригодности. В настоящее время эти результаты вносятся вручную представителями ТЦК, что может приводить к задержкам и ошибкам. Введение автоматизированного обмена данными имеет целью оцифровать этот процесс, уменьшая бюрократию и повышая скорость реагирования.

Статья 32 Конституции Украины предусматривает возможность обработки конфиденциальной информации без согласия лица в интересах национальной безопасности. Предложенное законодательное решение отвечает этим требованиям и было разработано с учетом рекомендаций Министерства обороны, Генштаба ВСУ, СБУ, ГУР и Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство выделило 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Это решение было принято на заседании Кабмина 24 сентября. Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток ежемесячно.

Ранее адвокаты пояснили, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не вовремя обновившего свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной, а если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК отправит еще одну.

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