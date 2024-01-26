Арахамия анонсировал введение военнообязанных сертификатов: для чего это нужно

В Украине будут внедрены сертификаты военнообязанных. Новый документ появится в рамках мобилизационного процесса, соответственно, сертификаты будут у граждан от 27 до 60 лет.

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Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он пояснил, что сертификаты нужны для того, чтобы государство понимало, какой у него мобилизационный ресурс.

По словам Арахамии, во время мобилизации украинцев нужно принимать во внимание все. В частности, навыки, образование, то, чем человек занимался в гражданской жизни. И здесь пригодятся упомянутые сертификаты.

Глава фракции "Слуга народа" считает, что новая модель мобилизации заработает уже через четыре месяца. "Мы сейчас работаем с министерством обороны, чтобы была кампания нормальная", – сказал он.

Ранее в Верховной Раде был принят законопроект №10062 по цифровизации армии. Именно этот закон предполагает создание для украинцев цифрового военно-учетного сертификата.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Рустем Умеров заявил, что законопроект № 10062 позволит военным ускорить процессы обмена информацией: услуги и процессы для военнослужащих перейдут в удобный цифровой формат.

Однако принятый депутатами Верховной Рады закон об электронных реестрах военнообязанных не будет работать, поскольку не определено, кто ответственен за эти реестры. Так считает народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

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