В Раде поддержали законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого е-реестра военнообязанных

Народные депутаты поддержали законопроект об автоматическом получении статуса участника боевых действий и создании единого электронного реестра военнообязанных. За этого проголосовали 249 народных избранников.

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Законопроект поддержали после долгих дискуссий и провала многих правок. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Всего во время голосования за проект закона №10062 в сессионном зале присуствовали 324 народных депутата. 249 нардепов проголосовали за, трое – против. Еще 37 человек воздержались, а 35 не голосовали.

По информации министерств обороны, законопроект №10062 является критически важным для обороноспособности Украины, ведь он позволит разблокировать цифровизацию украинской армии.

В оборонном ведомстве отметили, что реализация положений этого закона будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

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