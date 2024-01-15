Что будет с новым законопроектом о мобилизации в Украине и какие изменения могут быть приняты: все подробности

В ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют новый законопроект о мобилизации. Ожидается, что в документе исчезнут антиконституционные нормы и другие спорные моменты, которые были в первоначальном варианте, предложенном правительством.

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Также в проекте закона должны быть включены ряд норм, регулирующих вопросы отсрочки, демобилизации и санкций против уклонистов. Народные депутаты рассказали в комментарии ТСН, что будет с новым законопроектом о мобилизации в Украине и какие изменения могут быть приняты.

Один из народных депутатов из фракции "Слуга народа" на условиях анонимности рассказал, что в обновленный законопроект от правительства будут включены нормы, предусматривающие, в частности, вопросы демобилизации. Народный избранник рассказал, что в новом документе предлагается утвердить демобилизацию спустя три года службы.

При этом анонимный нардеп уточнил, что один день на фронте будет считаться за два. Следовательно, те военнослужащие, которые были на передовой 18 месяцев смогут демобилизоваться досрочно.

Кроме того, новый проект закона гласит, что обязательную военную подготовку должны будут пройти все военнообязанные, работающие на государственной службе. Речь идет о работниках органов местного самоуправления и отдельных категорий првоохранителей.

Также в новом законопроекте планируют исключить скандальные нормы о наказании уклонистов. В частности, из документа, вероятно, уберут нормы о блокировании счетов и введении других санкций против уклонистов.

В законопроекте будут проработаны нормы о призыве на военную службу заключенных. Этот механизм будет предполагать, что на фронт будут привлекаться заключенные, отбывающие наказание за не тяжкие преступления.

Кроме того, военнообязанные граждане с 1, 2 и 3 группами инвалидности не будут подпадать под мобилизацию. В то же время, нардеп отметил, что министерство здравоохранения в ближайшее должно разработать четко очерченный список болезней, которые будут входить в 3 группу и дадут основания для освобождения от военной службы.

Стоит отметить, что в новом законопроекте не планируют вносить пункт о мобилизации народных депутатов. Один из народных избранников на условиях анонимности рассказал, что депутат не может совмещать две работы, поэтому для того, чтобы его мобилизовать, нужно вносить изменения в Конституцию. Однако для нардепов могут утвердить обязательную военную подготовку.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что комитеты Верховной Рады могут начать рассматривать новый законопроект о мобилизации уже на следующей неделе. По ее словам, на сегодняшний день в документе пытаются найти баланс между необходимостью служить и желанием защищать страну.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против некоторых пунктов, в частности вступления в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

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