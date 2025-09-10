Армия Путина хочет создать три плацдарма на Донбассе: сломают ли ВСУ планы врага? Интервью с Селезневым

Несмотря на то что украинским Силам обороны удалось вернуть под контроль несколько населенных пунктов на востоке и юге, в целом на фронте сохраняется крайне сложная ситуация. Оккупационная армия продолжает наращивать усилия, перебрасывает десантников и морпехов. В таких условиях говорить о переходе ВСУ в контрнаступление преждевременно. Главная задача сейчас – удержание текущих позиций.

Враг по-прежнему стремится создать три плацдарма для ударов по Славянску, Краматорску, Дружковке и Константиновке и одновременно – "буферные зоны" в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Однако ресурсы противника ограничены, он не в состоянии вести масштабное наступление на нескольких направлениях.

Опасаясь проблем внутри страны, Кремль избегает новой волны мобилизации и делает ставку на наемников из-за рубежа, прежде всего из стран Ближнего Востока и Африки. Это позволяет компенсировать колоссальные потери вражеской армии, не прибегая к непопулярным в России мерам. Тем не менее, если потери армии РФ возрастут до 2-3 тысяч в день, избежать новой мобилизации станет технически невозможно.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Главком Сырский сообщил, что за последний месяц ВСУ вернули в пять раз больше территории на Покровском направлении, чем потеряли. Одновременно есть информация о том, что на Донетчине освобождено Заречное. Можно ли говорить о том, что действительно тот скромный успех, который мы видели еще несколько недель назад, сегодня все-таки развивается и тенденция достаточно хорошая?

– Нет, я думаю, что это тактические эпизоды, которые в целом на оперативно-тактический уровень не влияют никоим образом. Ситуация на Покровском направлении и в целом на Донетчине остается крайне сложной, поэтому отдельные эпизоды, связанные с продвижением наших сил и средств, – это лишь тактические эпизоды, которые в целом на общую картину на поле боя не влияют.

Да, нам удалось вернуть под контроль Удачное и Новоэкономичное, но с учетом того, что противник наращивает свои усилия, я думаю, что в ближайшей перспективе мы будем слышать еще немало тревожных сообщений именно с Покровско-Мирноградского направления и с мест боев, которые происходят в районе Торецка, Часова Яра, а также на Новопавловском направлении.

Соответственно, бои, которые в настоящее время происходят на Лиманском направлении, также весьма симптоматичны. Мы с вами еще в начале этого года говорили, что противник будет пытаться реализовать стратегию создания трех ударных плацдармов, откуда он будет атаковать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

До сих пор эта задача путинской армии не реализована, но это не значит, что она снята с текущей повестки дня. Это значит, что российская армия и далее будет действовать примерно таким же образом, пытаясь создать те самые три плацдарма, откуда в перспективе будет пытаться атаковать эти населенные пункты.

– Вы всегда говорите, что определяющий фактор в этой войне – это фактор ресурсов. Из вашего предыдущего ответа получается, что вы не видите каких-то источников дополнительных ресурсов для Сил обороны Украины, по крайней мере в ближайшей перспективе?

– Когда нам необходимо было стабилизировать ситуацию в районе Покровска и Мирнограда, украинский Генеральный штаб перебросил некоторое количество сил и средств, которые позволили нам стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. Сейчас россияне перебросили в этот район своих десантников и морских пехотинцев, то есть увеличили свою группировку.

Сил и средств, которые в настоящее время размещены со стороны украинских Сил обороны на этом участке, достаточно только для оборонительных мероприятий. Говорить о переходе в контрнаступление при таком соотношении сил и средств, думаю, не имеет смысла. Нам дай бог, чтобы хватило ресурсов удержать те рубежи, на которых мы находимся.

– Вопрос по поводу Днепропетровщины. Видите ли вы серьезную угрозу для этого участка фронта?

– Я думаю, что эту историю все-таки следует рассматривать в контексте задачи Путина, которую он определял еще в мае минувшего года в части создания буферной зоны на территории нашей страны, на территории тех областей, которые граничат с Российской Федерацией, в том числе с теми регионами, которые, согласно новой редакции российской конституции, включены в состав РФ.

Бои на территории Харьковской и Сумской области не являются случайными – это реализация той стратегии путинской армии. Бои на территории Черниговской области – это также в перспективе попытка противника создать буферную зону глубиной, возможно, 10-20 километров или больше.

Соответственно, бои на территории Днепропетровской области также входят в этот концепт, ведь, согласно новой редакции российской конституции, территория Донецкой области включена в состав России, а это значит, что на территории сопредельной с ней Днепропетровской области противник будет пытаться создать буферную зону.

Но, опять же, враг может строить какие угодно масштабные планы, но дискуссионный вопрос в том, позволят ли их реализовать украинские Силы обороны.

Ресурсов у противника не хватает. Россия вынуждена перебрасывать некоторое количество сил и средств с севера Харьковской области, а также с территории Сумской области, чтобы усилить свою группировку на Покровско-Мирноградском направлении, а также на юге Запорожской области. Это говорит о том, что у противника недостаточно ресурсов, чтобы одновременно всюду атаковать масштабно.

– Последний вопрос – по поводу тех самых ресурсов, сил и средств противника, в частности живой силы. Нам всегда казалось, что желающих присоединиться к оккупационному войску в России всегда было предостаточно. Тем не менее враг сегодня активно привлекает к своей армии наемников из других государств, в частности, недавно стало известно о привлечении даже наемников из Иордании. Почему возникает такая ситуация?

– Путин боится проводить очередной этап частичной и уж тем более полной мобилизации, опасаясь народных волнений и бунтов в самой Российской Федерации, поэтому его эмиссары пытаются действовать иным способом, а именно путем привлечения в ряды российской армии наемников. Российские эмиссары активно работают в разных регионах нашей планеты, подыскивая желающих заработать шальных денег.

Условно говоря, для многих стран Ближнего Востока и африканского континента возможность зарабатывать ежемесячно порядка 2 тысяч долларов – это неплохой социальный лифт. Соответственно, компенсаторный механизм на уровне 30-35 тысяч в месяц рекрутированных в российскую армию людей вполне достаточен для того, чтобы она не испытывала недостатка живой силы. Даже при условии того, что сейчас российская армия ежесуточно теряет 800-1000 своих военнослужащих убитыми и ранеными.

Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе нам нет смысла рассчитывать на проведение каких-либо масштабных мобилизационных мероприятий в самой Российской Федерации, ибо этого компенсаторного механизма для российской армии достаточно. Если ситуация изменится, если украинская армия найдет возможности задействовать определенный механизм, который кратно увеличит российские потери до уровня 2-3 тысяч в день, то Путин от мобилизации не сможет уйти чисто технически. Ведь люди на поле боя являются одним из ключевых факторов, который влияет на общую ситуацию и картину боя.