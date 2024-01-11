Армия Путина активизируется в январе? Офицер заявил, что дело не в датах и озвучил прогноз

На фронте наблюдается условное снижение интенсивности боевых действий, связанное с определенным истощением российской оккупационной армии, процессами ее перегруппировки и насыщения новыми резервами. Но уже через несколько дней можно ожидать новой активизации врага.

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Это возобновление активизации не будет привязано к определенным датам, в частности, к 7 января, когда Русская православная церковь отмечает Рождество. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

"Если сравнить с ситуацией по состоянию на середину декабря, то действительно интенсивность боевых действий несколько уменьшилась. Но она изменилась не существенно. Она продолжает быть достаточно высокой", – отметил он.

По оценкам Крамарова, причиной относительного снижения активности является объективное состояние армии врага, ее истощение, а не новогодние праздники. "Вопрос в том, что россияне просто в большей степени используют это время, последнюю неделю, для реорганизации, перегруппировки, подтягивания резервов. Это касается Таврического, Авдеевского направления, левобережья Херсонщины, Бахмута и т.д.", – сказал он.

Эксперт убежден: как только враг пополнит резервы и подтянет бронетехнику, "снова будут попытки штурма наших позиций". При этом их интенсивность может быть достаточно высокой.

Говоря о ситуации в районе Авдеевки, Крамаров отметил, что "силы врага, сосредоточенные здесь, истощены". Однако и на этом участке фронта вскоре следует ожидать интенсификации боевых действий.

Как писал OBOZ.UA, в сводке проекта DeepState констатируется, что на период новогодних праздников российская оккупационная армия существенно снизила интенсивность боевых действий. Там прогнозируют, что после 7 января могут возобновиться активные боевые действия.