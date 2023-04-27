Армия Путина боится попасть в окружение и теряет свою элиту, – генерал Маломуж

На отдельных направлениях российско-украинского фронта российские оккупационные войска переходят к обороне. У врага резко сокращается ресурс элитных подразделений, но он продолжает попытки удержать свои позиции, поскольку во время контрнаступления ВСУ может попасть в окружение.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Они вынуждены держать оборону, в том числе, и на этих направлениях (Бахмут и Авдеевка. – Ред.), потому что украинская армия может ударить с флангов или с тыла, и тогда эти группировки окажутся в кольце или в полукольце", – пояснил он.

"Они будут пытаться и маневрировать этими войсками, и подтягивать резервы. Но по большому счету им уже некуда деваться. Вытягивать куда-то элитные подразделения сложно, потому что, когда мы перейдем в контрнаступление, они потеряют не только в военном, но и в политическом плане", – заявил генерал.

"Когда уничтожится военная элита, альтернативы для эффективного противодействия контрнаступательной операции уже не будет. Ресурс потеряет и сам Путин, который обещал, что Бахмут, Авдеевка, Угледар будет под оккупацией", – добавил он.

Отвечая на вопрос, почему оккупант продолжает попытки взять под контроль небольшие населенные пункты, такие как Бахмут или Авдеевка, вместо того, чтобы накапливать силы для противодействия наступательной операции ВСУ, Маломуж пояснил, что главная причина таких нерациональных действий – воля главы Кремля Владимира Путина во что бы то ни стало взять эти украинские города.

"Проблема Путина в том, что реализация его планов не состоялась. Его войска не взяли под контроль всю Донецкую и Луганскую область, не получилось с Харьковской областью. Поэтому он бросает все силы, чтобы любой ценой достичь этих целей. Его военные обещают, что они это выполнят. Но этого не получается. Сам Путин загнал себя в угол, и выйти из него не может", – констатировал генерал.

Как писал OBOZREVATEL, страна-террорист Россия перебросила под украинскую Авдеевку танковую бригаду. Так враг может готовиться к штурму города. Интенсивность вражеских обстрелов на Авдеевском направлении возросла, сообщили в командовании Сил обороны Таврического направления.