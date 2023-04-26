Генерал Маломуж: Черноморский флот, Крымский мост и перешеек – как ВСУ освободят полуостров. Интервью

Несмотря на оптимистические прогнозы главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о том, что уже к концу весны украинская армия может зайти в Крым, сделать это удастся немного позже. При благоприятном стечении обстоятельств и военной удаче – к июню. Полная деоккупация Крыма возможна до конца лета.

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Основными направлениями приложения сил украинской армии станет Крымский перешеек, Крымский мост и Черноморский флот страны-оккупанта России на территории полуострова, который благодаря массированным ракетным удам полностью потеряет боеспособность. Из "неприступной крепости" Крым может быстро превратиться в ловушку для врага, который начнет паниковать и спасаться бегством. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Генерал Буданов озвучивает достаточно оптимистичные прогнозы. В частности, в последнем интервью он сказал, что уже в ближайшее время украинская армия может освободить "достаточные объемы территории", оккупированной врагом. Он также подчеркнул, что без освобождения Крыма война не завершится. По вашим оценкам, насколько реалистичны сроки, озвучиваемые Будановым? Действительно ли уже в ближайшие месяцы украинская армия может добиться существенных успехов?

– Начальник Главного управления разведки оптимист, поэтому он часто высказывает такие предположения. Конечно же, они основываются на определенных реалиях, на знаниях, но также и на желании, чтобы именно так и было. Мы помним, что в декабре прошлого года генерал Буданов озвучивал прогноз о том, что украинская армия должна эффективно освобождать территории.

В настоящее время мы ведем успешную оборонительную кампанию по всем направлениям, как на востоке, так и на юге, но говорить о том, что уже в ближайшие недели мы освободим эти территории, конечно же, преждевременно. По прогнозам Буданова, к концу весны мы должны были зайти в Крым. Но исходя из реалий сегодняшнего дня, у противника есть большой потенциал и для защиты, и для атаки, он подтягивает новые дивизии, новые бригады, в том числе воздушно-десантные, огневые ресурсы, в первую очередь, в район Бахмута, Авдеевки, Сватово-Креминной.

Враг пополняет ресурсы на юге, предполагая, что украинские Силы обороны полностью будут освобождать южный коридор, уничтожать противника и двигаться на Крым. Поэтому ситуация очень непростая. Готовятся очень мощные усилия. В частности, подразделения, которые непосредственно будут заниматься освободительными операциями. Это и бригады прорыва, и спецподразделения. Это подготовка и обучение нашего личного состава работе с новейшими вооружениями и техникой.

Это комплексная большая работа, которая требует полной подготовки и полного оснащения. Но, к сожалению, некоторые программы поставок тормозятся, в том числе по танкам Abrams и по боеприпасам.

Там необходимы вооружения и ракетные средства дальнего действия до 150 километров, нужен бронетанковый кулак, САУ, несколько миллионов боеприпасов и ракет, снарядов, мин и так далее. Эта работа не может быть проведена за 1-2 месяца. Она требует 3-4 месяца при условии очень удачных сценариев реализации политической воли правительств, эффективной работы военных ведомств и эффективной логистики.

Поэтому так быстро, как говорит Буданов, не будет. Если все факторы сойдутся, это будет май-июнь плюс несколько месяцев на проведение операции. Но это война, тут нельзя прогнозировать, что все будет происходить четко по плану. Но я предполагаю, что все будет удачно, в том числе с учетом высокой мотивации наших военнослужащих. Те военные, с которыми я общаюсь, говорят: мы хотим идти в наступление, освобождать Украину. Мы имеем уже сформированные части, получаем военную технику и вооружения, поэтому предпосылка таких успешных операций есть.

При удачной ситуации возможен заход и в Крым. Если мы проведем эффективную подготовку и ударим по крымской группировке врага в районе перешейка, это даст возможность перейти перешеек и пойти дальше, в северо-восточный Крым.

Россияне называют Крым неприступной крепостью, но если рассматривать его в таком формате, то это, скорее, ловушка. Если будет уничтожен еще и Крымским мост, она захлопнется. Тогда при помощи дальнобойной артиллерии и дронов украинские Силы обороны смогут наносить удары по Черноморскому флоту, по ракетоносцам, по подводным лодкам и так далее, в результате чего он станет небоеспособным. Как я понимаю, это будет нашей стратегией. Думаю, такая кампания при всех оптимистических сценариях может проводиться в середине или в конце лета – с учетом подготовки, проведения операции, захода в Крым и его полного освобождения.

– То есть с целью освобождения Крыма украинская армия должна сосредоточиться на этих трех точках: Крымский перешеек, Крымский мост и база Черноморского флота?

– Да. А дальше войска сделают свое дело. Дальше мощных укрепрайонов уже не будет. Те оборонительные сооружения, которые строит враг на полуострове, не решающие. Тем более в тех местах, где можно высадить морской десант.

Кроме трех направлений, которые я назвал, очень эффективным будет продвижение по территории Крыма с использованием бронетехники и других средств. Я знаю оперативную ситуацию в Крыму, и там очень опасаются наступательных операций Украины.

Большое наступление, перекрытие моста вызовет панику в Крыму. Тогда враг будет думать не столько об обороне, сколько о спасении, поскольку поддержка со стороны России будет уже незначительной. Потому что большая часть российских войск будет задействована на юго-восточном направлении – Запорожская область, Херсон, Мариуполь. Все будет гореть под ногами. Речь идет о громадных территориях – и на подступах к Крыму, и сам Крым, на что необходимы огромные ресурсы.

В такой ситуации концентрация основных ударов украинской армии может быстро и эффективно решать задачу деоккупации. Но все равно потребуются месяцы.

– Последний вопрос – по поводу текущей обстановки на фронте. Известно, что враг перебросил под Авдеевку танковую бригаду, он не оставляет попыток прорыва на этом направлении. Но согласитесь, что в контексте контрнаступления ВСУ оккупанту не совсем логично растрачивать силы, тем более элитные, на взятие небольших населенных пунктов – Бахмут, Авдеевка и так далее, – вместо того, чтобы накапливать силы для обороны. По вашему мнению, почему враг это делает?

– Проблема Путина в том, что реализация его планов не состоялась. Его войска не взяли под контроль всю Донецкую и Луганскую область, не получилось с Харьковской областью. Поэтому он бросает все силы, чтобы любой ценой достичь этих целей. Одновременно его военные обещают, что они это выполнят. Но этого не получается. Сам Путин загнал себя в угол, и выйти из него не может.

То, что на отдельных направлениях враг переходит к обороне, свидетельствует о том, что исчерпывается ресурс элитных войск и наемников, "вагнеровцев". Но они вынуждены держать оборону, в том числе, и на этих направлениях, потому что украинская армия может ударить с флангов или с тыла, и тогда эти группировки окажутся в кольце или в полукольце.

Они будут пытаться и маневрировать этими войсками, и подтягивать резервы. Но по большому счету им уже некуда деваться. Вытягивать куда-то элитные подразделения сложно, потому что, когда мы перейдем в контрнаступление, они потеряют не только в военном, но и в политическом плане. Когда уничтожится военная элита, альтернативы для эффективного противодействия контрнаступательной операции уже не будет. Ресурс потеряет и сам Путин, который обещал, что Бахмут, Авдеевка, Угледар будут под оккупацией.

Да, определенный резерв у врага еще есть, наступать будет непросто, но мы уже не будем идти в лобовые атаки. Мы будем планировать те операции, которые позволят нам найти слабые места и двигаться вперед очень эффективно.