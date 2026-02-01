Армия РФ активизировалась на Покровском направлении из-за тумана: идут интенсивные бои

Сложные погодные условия на Покровском направлении дали толчок к активизации российских войск. Из-за плотного тумана оккупанты пытаются просачиваться малыми группами и одновременно усиливают удары по украинским логистическим маршрутам. Самые ожесточенные бои сосредоточены на северных окраинах Покровска.

О ситуации на направлении рассказал командир минометной батареи 1-го егерского батальона 68 отдельной егерской бригады Александр с позывным "Рено". Информацию он озвучил в эфире "Суспільне. Студия" 1 февраля.

Тактика российской армии остается постоянной: пехота действует мелкими группами по одному-трое бойцов, иногда привлекая квадроциклы или единичную технику для подвоза личного состава ближе к линии соприкосновения. Массированных механизированных штурмов или активного применения бронетехники на этом участке фронта пока не фиксируют.

Особое внимание противник уделяет поражению украинской логистики, пытаясь повторить сценарий осени, когда сообщение с Покровском было существенно затруднено. В то же время туман частично играет на руку и Силам обороны, позволяя проводить ротации, подвоз боеприпасов и эвакуацию под прикрытием плохой видимости.

На северных окраинах Покровска бои носят ближний характер: в разрушенных кварталах позиции украинских и российских военных иногда расположены рядом. Противник пытается закрепляться в подвалах, однако его периодически выбивают. Большинство зданий в этой части города повреждены или уничтожены, гражданских там уже нет.

Также российские подразделения используют белые маскхалаты и так называемые "пингвины" – специальные термоплащи, затрудняющие обнаружение тепловизионными дронами в условиях низкой видимости. Последний раз масштабную попытку прорыва на этом направлении враг осуществлял в середине декабря, однако колонну техники тогда остановили минированием, артиллерией и ударами дронов. После этого подобных массовых атак не наблюдалось.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении украинские войска сдерживают продвижение оккупантов и продвигаются на разных участках фронта. Опубликованные 28 января видеозаписи с геолокацией показывают, что силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Покровска.

