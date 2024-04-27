Армия РФ атаковала энергетические объекты на Днепропетровщине: силы ПВО уничтожили 13 ракет. Фото

Утром 27 апреля российские террористы устроили массированную ракетную атаку по Днепропетровской области. Под прицелом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 13 ракет в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По информации ОВА, в Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. На месте происшествий произошли пожары. Также известно о ранении 39-летнего мужчины. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Криворожском районе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Вечером и ночью оккупанты атаковали Никопольский район. Враг трижды открывал огонь из артиллерии и четыре раза ударил дронами. Вследствие атаки повреждена гражданская инфраструктура.

В районном центре пострадали 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, административное здание и салон красоты. Также зафиксированы повреждения в Красногригорьевской и Марганецкой громадах.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Применил враг ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковщина.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля российские оккупанты снова атаковали Харьков. Под вражеским огнем оказалось медучреждение, в котором находились более тысячи человек.