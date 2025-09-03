Армия РФ больше не способна делать 'флаговтики'? Ступак оценил положительные изменения на фронте

Несмотря на активизацию наступательных действий, российская оккупационная армия не достигла успехов на фронте. В частности, сорвалась попытка прорыва фронта в районе Доброполья, где враг рассчитывал на быстрое и легкое продвижение с "флаговтыком" – установлением в украинских населенных пунктах флага страны-агрессора. Но реальность оказалась иной. Оккупационные подразделения совсем не были готовы к эффективному отражению атаки Силами обороны. В то же время в течение последних недель можно наблюдать, как некоторые ранее оккупированные участки на востоке и юго-востоке освобождаются украинскими Силами обороны. С уверенностью можно прогнозировать, что как минимум до конца текущего года вражеские войска не смогут выполнить свою задачу номер один – полностью оккупировать Донецкую область в административных границах.

Операция по задержанию возможного убийцы нардепа Андрея Парубия была действительно уникальной. Преступника фактически поймали "на горячем", даже несмотря на то, что ему удалось избавиться от всех доказательств совершенного преступления. Успех стал возможным благодаря координации сотен правоохранителей. Ключевую работу выполнили подразделения Нацполиции, а СБУ обеспечила техническое сопровождение операции.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Могли бы вы прокомментировать последние тенденции на фронте, на которые, в частности, обратили внимание в американском Институте изучения войны: 31 августа российские войска активизировали наступательные действия, при этом не получили никаких успехов. Также в течение нескольких недель подряд мы наблюдаем, что определенные оккупированные участки фронта на востоке и юго-востоке страны освобождаются украинскими Силами обороны. Видите ли вы определенные признаки, пусть малейшие, того, что ситуация на фронте по меньшей мере стабилизируется?

– Я хочу действительно давать хорошие новости, но я буду очень осторожным. Есть локальные успехи Украины, без преувеличения, есть факты отражения атак россиян под Купянском, немного улучшили ситуацию возле Покровска, Доброполья и дальше. Но говорить о том, что это уже стопроцентная стабилизация, я бы не спешил, потому что это будет очень преждевременно.

В то же время это показывает, что, во-первых, у нас есть возможности отражать атаки, и, во-вторых, что наступательные передовые группы россиян не сильно обеспечены, они часто рассчитывают на то, чтобы заскочить, махнуть, захватить, поставили свой флаг и побежали дальше.

– Наверное, вы имели в виду попытку оккупанта прорваться в районе Доброполья?

– Да. Эта атака не была подготовлена и не была поддержана. Это были определенные передовые части, которые заскочили из расчета, что, если мы теперь здесь, то украинцы откатятся назад. Они не рассчитывали, что Украина будет их выбивать. А как только их начали выбивать, то сразу выяснилось, что эти русские никем не поддержаны. Никто не пришел им на помощь, и они не были готовы к такому ответному удару от Украины. То есть они рассчитывали легко зайти и провозгласить эти территории Российской Федерацией.

– На отсутствие каких-то заметных успехов начали говорить даже Z-блогеры в России. В частности, они раскритиковали Герасимова, начальника генштаба российской армии, за то, что он преувеличивает успехи российской армии на фронте. В частности, Герасимов заявил о захвате 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов, но такого нет. Он также заявил о том, что якобы оккупанты уже захватили "половину Купянска", хотя оно и близко не стояло. Считаете ли вы, что это также хорошая новость для нас?

– Да, это хорошая новость. Мы предполагаем, что действительно в России эта история, которая называется "флаговтык", распространена и активно культивируется. Мы понимаем, что такие заявления Герасимова могут делаться на основании сводок, рапортов от самого низа. Ведь пока они постепенно идут наверх, они причесываются, немножечко закругляются, подправляются, и по факту наверху возникает уже совершенно новая картина, которая не соответствует реальности.

Но, как вариант, это может быть спектакль для американцев. Показать, мол, мы тут захватили много чего, поэтому нажимайте скорее на Украину, пусть она уже отказывается от остальной части территории, ведь там такие мелочи остались, пусть она выходит за админграницы Донецкой области. Я бы на их месте так бы сыграл. Преувеличить свои достижения и убедить другую сторону, чтобы она убедила Украину оставить эти территории. И никто бы уже Украину слушать не стал.

– Но у американцев есть свои разведчики, в частности, военные разведчики. Если не ошибаюсь, на встречу с Путиным на Аляске Трамп брал с собой в делегацию одного из своих военных разведчиков. Думаю, что там они мерились картами боевых действий.

– Точно, могли меряться картами, у кого больше.

– Действительно, Кремль хочет показать свои достижения, в частности, и американцам, и Трампу, но, если просто посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что до захвата всей Донетчины в административных границах им еще очень далеко. По вашим оценкам, может ли оккупант выполнить эту свою задачу номер один до конца текущего года?

– Я думаю, что я не буду слишком голословным, если скажу, что действительно до конца года им не удастся захватить Донецкую область. Чтобы это произошло, все наши войска должны просто встать и выйти. Потому что действительно это сложный участок фронта, территория сложная, водоемы, небольшие реки, карьеры, шахты, что-то работает, что-то затоплено, городская застройка. Это все трудно брать. Получается так, что они должны каждое здание просто сносить, разбирать, и тогда только могут иметь продвижение.

Поэтому я действительно не вижу, как до конца года можно захватить всю Донецкую область, какими силами. А вот на Днепропетровщине они могут делать нам вред. Там есть определенные продвижения. Есть попытки выйти на Степногорск в Запорожье. Поэтому речь идет не только о Донецкой области, но и о других.

– Последний вопрос на другую тему, об убийстве Андрея Парубия. Всего лишь 36 часов понадобилось нашим правоохранителям, в частности, СБУ, для того, чтобы задержать преступника. Благодаря чему это произошло? Как чисто технически можно так быстро вычислить человека, который лишился орудия убийства, одежды и других улик?

– Без лишних комплиментов, но действительно молодцы, задержали за 36 часов. В целом, "золотым стандартом" считается 72 часа. Преступника задержали почти "на горячем".

Это огромная работа, работали сотни людей. Конечно, огромную работу делали именно сотрудники Нацполиции, а СБУ уже ассистировали техническими средствами, вычисляли триангуляцию, телефоны и тому подобное. Люди быстро опросили всех возможных и невозможных свидетелей. Быстро, разветвленно, системно проработали камеры видеонаблюдения, проанализировали, куда поехал этот мотоциклист, в каком направлении. И проследили до места его пребывания в Хмельницкой области. Это работа с людьми, это работа с техникой.

Плюс получение огромного количества бумажных судебных разрешений на проведение экспертиз, на уголовное производство. Это все быстро открывается, все делается параллельно. Ведь все должно быть документально зафиксировано, иначе в суде дело может развалиться.

– Пан Иван, я правильно поняла: преступник не избавился от своего телефона и в этом была его ошибка?

– Нет, сообщалось, что он лишился телефона, но у него был другой. И здесь очень техническая история: то ли он был активирован ранее и таким образом вычислили, или был постоянно выключен и после того, как он избавился от первого, достал второй, включил его и начал пользоваться. То есть там не было какой-то одной единственной зацепки, как его вычислили. Там был комплекс. Одно, второе, третье. Опросили людей. Кто-то увидел, куда поехал этот мотоциклист, кто-то увидел, как он, возможно, сжигал эту одежду, и сообщил об этом правоохранителям. То есть там была проведена огромная работа.