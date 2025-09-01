Территориальные достижения непропорциональны потерям: в России раскритиковали Герасимова за преувеличение успехов армии РФ на поле боя

Российские военные блогеры обвинили минобороны РФ в преувеличении успехов на фронте после заявлений начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы захвате 3,5 тыс. кв. км и 149 населенных пунктов. На фоне завышенных отчетов Кремль пытается усилить информационные усилия, поскольку темпы наступления остаются крайне медленными, а потери – рекордными.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 31 августа.

Герасимова поймали на лжи

Как указали аналитики, Z-блогеры в РФ резко раскритиковали заявление генерала Герасимова, сделанное им 30 августа о том, что войска России якобы захватили 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов с марта 2025 года.

Они также отвергли заявление Герасимова о том, что российские войска захватили "половину Купянска".

Z-блогеры охарактеризовали цифры Герасимова как "очень сильное преувеличение" и задали вопрос о том, какие элементы российской военной структуры предоставляют ложные отчеты высшему командованию РФ.

В ISW заявили, что обнаружили доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили лишь около 2346 квадратных километров украинской территории и захватили 130 населенных пунктов с 1 марта по 30 августа.

Территориальные приобретения непропорциональны потерям

Аналитики объяснили, что Кремль усиливает эти информационные усилия, поскольку его территориальные приобретения остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими понесенными потерями.

30 августа Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с января по август 2025 года российские войска потеряли 210 тысяч человек личного состава в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, что составляет в среднем 26 250 человек в месяц.

А по всему фронту за этот период войска России потеряли в общей сложности 290 тысяч человек личного состава – в среднем 36 250 человек в месяц.

Российские оппозиционные издания "Медуза" и "Медиазона" сообщили 29 августа, что данные Российского реестра дел о наследстве (РНД) свидетельствуют о том, что в 2024 году погибло не менее 93 тысяч военных ВС РФ.

Это почти вдвое больше, чем в 2023 году (около 50 тысяч), а с помощью прогнозной модели подсчитано, что с начала 2025 года погибло не менее 56 тысяч российских солдат.

"Успехи России в течение многих месяцев были в основном постепенными и медленными, а темпы продвижения России невероятно медленны по нормам современной механизированной войны. Любая оценка боевых возможностей и мощи России должна учитывать как темпы продвижения, так и потери, понесенные в результате достижения этих успехов", – говорится в отчете аналитиков.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины 810 своих оккупантов. Также Силы обороны обезвредили десятки единиц техники.

