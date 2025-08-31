ВСУ отминусовали еще 810 захватчиков: в Генштабе озвучили новые данные о потерях армии РФ

В течение суток 30 августа украинские защитники ликвидировали и ранили еще 810 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1082140 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 2 боевых бронированных машин и 27 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11151 танков, 23212 ББМ и 32199 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1476 единицы реактивных систем залпового огня и 1213 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 340 вертолетов и 55062 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3664 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 60305 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3952 – специальной техники.

Напомним, воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по ракетному кораблю проекта "Буян-М" в акватории Азовского моря. Судно получило повреждения и было вынуждено покинуть район боевого дежурства.

Как сообщал OBOZ.UA, меньше чем за неделю украинские военные поразили техники оккупанта общей стоимостью более 250 млн долларов. Среди атакованного вооружения врага, в частности, 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!