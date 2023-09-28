Армия РФ готовит два наступления: Крамаров озвучил детали

Российская оккупационная армия планирует наступательные действия по двум направлениям фронта – Купянско-Лиманскому и на южном. Об этом свидетельствует перемещение вражеских сил и средств.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров. "25-ю армию враг бросает на Купянско-Лиманское направление как раз для наступления", – заметил он.

Как пояснил эксперт, на этом участке фронта еще до перебрасывания сюда 25-й армии оккупанты уже успели сформировать "ударные кулаки, как они считают". Эти силы должны быть брошены в направлении двух населенных пунктов – Купянска и Лимана.

"Их основная задача – выбить нас с эффективных плацдармов, с местности, на которой удобнее удерживать оборону, чтобы заставить Украину перебрасывать часть наших резервов и новой техники на Луганское направление, а не на юг", – пояснил Крамаров.

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Он добавил, что враг готовит наступательные действия и на юге нашей страны. Туда он бросает десант.

"К югу оккупанты в большинстве своем перебрасывают десантные войска, потому что там им нужно быстро разворачиваться и вступать в боевые действия. Мы понимаем, что любая десантная дивизия может это сделать намного быстрее, чем это будет делать целый огромный армейский корпус. Так что суть – быстро перебросить, быстро развернуться, быстро вступить в бой", – заметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что делать прогнозы на ближайший месяц пока рано. Сначала необходимо оценить, насколько мощными могут быть удары врага по украинской энергетической инфраструктуре и насколько эффективными операции украинских Сил обороны по уничтожению логистики, складов, командных штабов армии страны-оккупанта России.

Как писал OBOZREVATEL, 25 сентября Силы обороны Украины продолжили наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей, а также севернее Вербового. Параллельно ВСУ не прекращают истощать силы врага, производя рейды на островах в дельте Днепра.