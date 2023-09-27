ВСУ готовят создание нового плацдарма. При чем здесь Abrams и F-16? Интервью с Крамаровым

Украинские Силы обороны начали активную разведку в районе дельты реки Днепр. Изучается возможность создания нового плацдарма на левобережье Херсонщины. Погодные условия благоприятны, военные также – в последнее время российские оккупационные войска вывели отсюда часть своих сил, чтобы усилить позиции вблизи Работино.

Для создания плацдарма необходима стабильная переправа через реку Днепр, которая позволит перебрасывать тяжелую технику и артиллерию. Силы обороны Украины на этом направлении могут усилить только что прибывшими танками Abrams. В то же время крайне необходима поддержка украинских защитников с неба. Эту задачу могут выполнить истребители F-16, если первые образцы поступят при благоприятной погоде. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Первые танки Abrams наконец прибыли в Украину. Этот факт подтвердил глава государства Владимир Зеленский. Знаете ли вы, сколько их?

– Должен был быть 31 танк, но речь шла о первой партии в десять танков. В принципе это танковая рота.

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– Где прямо сейчас можно применять эту новую технику?

– В общем где угодно, на всей линии фронта. Но я думаю, что эти танки, которые поступят, – наверное, они поступят партиями, – будут переданы подразделению, которое на них будет работать. Как правило, создаются новые подразделения, которым передаётся новая техника.

Где мы их увидим? Думаю, на том направлении, которое для нас будет выглядеть более перспективным в контексте развития наших успехов в наступательных действиях. Здесь есть два варианта: либо это Работино, либо Бахмут. Теоретически возможно, что на южном направлении будет создан еще один плацдарм типа Работино. Это достаточно мощно увеличило бы наши шансы на успех. Может быть, Abrams добавят туда.

– Итак, танки – это прежде всего наступательная техника?

– На сегодняшний день такой четкой грани нет, но, конечно, основная задача танков – прикрытие, подавление врага во время наступательных действий.

– Институт изучения войны сообщил о том, что украинские Силы обороны вели активные действия на островах в дельте Днепра и пытались высадиться на левом берегу реки. Насколько это благоприятное время для таких операций при сегодняшних погодных и военных условиях?

– Погодные условия позволяют, дождей практически нет. Днепр, особенно после подрыва плотины Каховской ГЭС, не должен подниматься до какого-либо критического уровня. Как я понимаю, проводились определенные операции по активной разведке, даже с определенными боевыми контактами, в отношении левобережья Херсонщины.

Как я понимаю, Генеральный штаб в целом изучает возможность, например, создания там нового плацдарма. А плацдарм – это стабильная переправа, возможность переброски тяжелой бронетехники, артиллерии, развертывания и ведения активных боевых действий.

Поскольку из этой зоны часть оккупационных войск была также переброшена под Работино, где враг боялся нашего активного прорыва, думаю, именно здесь, в дельте Днепра, сложились более благоприятные условия в контексте меньшей насыщенности сил врага.

– Но какие особые, возможно, специфические силы и средства нужны для того, чтобы обеспечить эту стабильную переправу через Днепр, о которой вы сказали?

– Здесь прежде всего нужны системы контрбатарейной борьбы, которые позволили бы предотвращать сильное поражение артиллерийскими системами. Это во-первых. Во-вторых, это сами переправы – понтонные или специальные инженерные машины, позволяющие быстро наводить эффективные понтонные переправы.

Но самое главное – конечно, было бы желательно иметь преимущество в воздухе. Потому что самую большую опасность для этого плацдарма все же несет тактическая авиация противника.

– То есть можно сказать, что когда Украина получит первые образцы истребителей F-16, они могут быть задействованы именно с этой целью?

– Да, в том числе в такой операции. Но, к сожалению, исходя из сроков их получения, скорее всего, мы получим их в тот момент, когда погодные условия уже не будут такими благоприятными для проведения подобного типа операций.

– Вопрос о том, что сейчас делает враг, какова его тактика, в частности, на юго-востоке нашей страны. Мы видим, как Силы обороны Украины преодолевают укрепление врага, в частности, "линию Суровикина". Но мы также видим, что враг обустраивает новые оборонительные рубежи и одновременно перебрасывает свою 25-ю армию и десантные подразделения ближе к линии фронта. По вашим оценкам, к чему он готовится – к обороне или к наступлению? И есть ли у него ресурс для того, чтобы наступать?

– 25-ю армию он бросает на Купянско-Лиманское направление как раз для наступления. Даже не столько саму эту армию. Там уже есть сформированные ударные кулаки, как они считают, которые пойдут на Купянск и Лиман. Их основная задача – выбить нас с эффективных плацдармов, с местности, на которой удобнее удерживать оборону, чтобы заставить Украину перебрасывать часть наших резервов и новой техники на Луганское направление, а не на юг.

На юг оккупанты в основном перебрасывают десантные войска, потому что там им нужно быстро разворачиваться и вступать в боевые действия. Соответственно, мы понимаем, что любая десантная дивизия может сделать это намного быстрее, чем это будет делать целый огромный армейский корпус. Итак, суть – быстро перебросить, быстро развернуть, быстро вступить в бой.

– Последний вопрос: по вашему мнению, кто будет иметь большее преимущество на фронте в октябре?

– Трудно сказать. Это зависит от большого количества факторов. Также будем смотреть, как враг будет пытаться наносить удары по энергоструктуре нашей страны, будем смотреть на работу по выбиванию их логистики, складов и т.д. В последнее время мы работаем по командным штабам врага. Посмотрим, какие дивиденды нам это принесет.

В общем я считаю, что пока октябрь будет без каких-то экстраординарных событий. Все же, к сожалению, в большинстве своем статус-кво.