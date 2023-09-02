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Армия РФ имеет почти в десять раз больше боеприпасов, чем ВСУ - CBS News

Иванна Шепель
War
1 минута
3,1 т.
Армия РФ имеет почти в десять раз больше боеприпасов, чем ВСУ - CBS News

У русских войск почти в 10 раз больше боеприпасов. Но несмотря на это, украинские защитники держат оборону и продолжают активные наступательные действия по некоторым направлениям фронта.

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Об этом сообщили украинские военные в комментарии CBS News, передает Yaho News. Журналисты пообщались с украинскими воинами, которые проходили подготовку в Соединенных Штатах, а сейчас участвуют в боевых действиях на Купянском направлении.

Как отметили в армии, также существенная проблема и в том, что РФ имеет большее количество беспилотников.

"Несмотря на это, мы держим оборону. А кое-где и заставляем их бежать в противоположном направлении", – отметил украинский защитник.

В то же время, на ход боевых действий существенно повлияли поставленные США кассетные боеприпасы. В армии отметили, что при отсутствии воздушных сил, кассетные боеприпасы позволяют украинским воинам быстро зачищать территорию, поскольку они могут поразить большой участок земли одним снарядом.

Армия РФ имеет почти в десять раз больше боеприпасов, чем ВСУ - CBS News

Как сообщал OBOZREVATEL, кассетные боеприпасы придали импульсу контрнаступательной операции "Сил обороны". Они поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям русской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

Напомним, что Евросоюз передал Киеву лишь 223,8 тысячи артиллерийских боеприпасов, что составляет менее четверти от запланированного количества. В рамках плана Украина должна была получить миллион артиллерийских снарядов в течение года.

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