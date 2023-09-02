Армия РФ имеет почти в десять раз больше боеприпасов, чем ВСУ - CBS News

У русских войск почти в 10 раз больше боеприпасов. Но несмотря на это, украинские защитники держат оборону и продолжают активные наступательные действия по некоторым направлениям фронта.

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Об этом сообщили украинские военные в комментарии CBS News, передает Yaho News. Журналисты пообщались с украинскими воинами, которые проходили подготовку в Соединенных Штатах, а сейчас участвуют в боевых действиях на Купянском направлении.

Как отметили в армии, также существенная проблема и в том, что РФ имеет большее количество беспилотников.

"Несмотря на это, мы держим оборону. А кое-где и заставляем их бежать в противоположном направлении", – отметил украинский защитник.

В то же время, на ход боевых действий существенно повлияли поставленные США кассетные боеприпасы. В армии отметили, что при отсутствии воздушных сил, кассетные боеприпасы позволяют украинским воинам быстро зачищать территорию, поскольку они могут поразить большой участок земли одним снарядом.

Как сообщал OBOZREVATEL, кассетные боеприпасы придали импульсу контрнаступательной операции "Сил обороны". Они поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям русской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

Напомним, что Евросоюз передал Киеву лишь 223,8 тысячи артиллерийских боеприпасов, что составляет менее четверти от запланированного количества. В рамках плана Украина должна была получить миллион артиллерийских снарядов в течение года.

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