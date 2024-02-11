Армия РФ начала использовать в Украине 'умные' дроны с машинным зрением, – эксперт

Российские войска применяют на фронте в Украине так называемые разумные дроны с машинным зрением, которые могут поражать цели, обходя системы радиоэлектронной борьбы. Для управления таким аппаратом оккупантам не нужно быть профессионалами.

Об этом рассказал в эфире телемарафона эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов на позывной "Флэш". По его словам, впервые такая разработка врага была зафиксирована около трех недель назад на Херсонском направлении.

Специалист говорит, что сначала российские военные пытались атаковать катер украинских морпехов другим беспилотником, но его перекрыли средства радиоэлектронной борьбы.

"И они запустили тестовый образец дрона с машинным зрением, который навелся и поразил", − отметил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что оснащенные машинным зрением БПЛА могут обнаруживать и отслеживать движущиеся объекты, преодолевая большие расстояния. Кроме этого, на их работу не влияет потенциальная потеря изображения, вызванная РЭБ.

В результате уменьшаются требования к пилотам, которым достаточно уметь поднять БЛПА, довести его до цели и зафиксировать ее – тогда "умный" аппарат сам сможет долететь и атаковать.

"Флэш" добавил, что машинное зрение отличается от искусственного интеллекта, включающего нейронные сети с возможностью обучения.

"Пройдут десятилетия, прежде чем ИИ сможет самостоятельно управлять беспилотниками в бою", – считает эксперт в области радиотехнологий.

Как сообщал OBOZ.UA, на захваченных территориях Украины оккупанты решили обучать детей собирать дроны для военных целей. Так называемый модуль по технологиям БПЛА враг запланировал включить в образовательную программу.

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