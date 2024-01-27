Армия РФ наращивает интенсивность наступательных действий на востоке: Сырский рассказал о новой тактике ВСУ. Фото

На востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В пятницу, 26 января, он посетил районы ведения боевых действий, где командиры доложили ему об обстановке на фронтах.

Так, на Северском направлении россияне продолжают наступать, пытаясь улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении города Северск. Безуспешно враг предпринимает попытки атаковать на направлении Кременная – Григоровка. Там армия РФ действует силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов.

"Вместе с тем, свои неудачи в наступательных действиях противник компенсирует увеличением интенсивности огневого воздействия. В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе", – отметил Сырский.

На Бахмутском направлении захватчики ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону ВСУ к северу и западу от Бахмута и развить наступление на Часов Яр. Оккупанты проводят перегруппировку своих сил и средств и применяют подразделения "добровольческого корпуса". Также войска РФ пытаются безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки.

"Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий", – пишет командующий Сухопутными войсками.

О новой тактике ВСУ

Сырский рассказал, что Силы обороны Украины на восточном фронте делают ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесение точных огневых ударов, применение дронов-камикадзе и защиту наших позиций с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"Несмотря на то, что нашей целью является нанесение максимальных потерь врагу, главным приоритетом для нас всегда является сохранение жизни наших воинов. Продолжаем держать оборону и уничтожать врага по всем направлениям", – отметил он.

Командующий добавил, что штабы и командиры ВСУ своевременно реагируют на любые изменения оперативной ситуации. Во время его пребывания в зоне боевых действий Сырский обсудил с командирами отдельные задачи и дальнейшие действия украинских сил. Также был принят ряд решений по повышению результативности огневого поражения врага.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники устроили российским оккупантам взрывный ад под Бахмутом на Донетчине. За последние дни дроновые сбросы вывели из строя по меньшей мере 6 захватчиков, которые получили тяжелые ранения.

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