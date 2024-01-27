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Армия РФ наращивает интенсивность наступательных действий на востоке: Сырский рассказал о новой тактике ВСУ. Фото

София Закревская
War
3 минуты
2,8 т.
Армия РФ наращивает интенсивность наступательных действий на востоке: Сырский рассказал о новой тактике ВСУ. Фото

На востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В пятницу, 26 января, он посетил районы ведения боевых действий, где командиры доложили ему об обстановке на фронтах.

Так, на Северском направлении россияне продолжают наступать, пытаясь улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении города Северск. Безуспешно враг предпринимает попытки атаковать на направлении Кременная – Григоровка. Там армия РФ действует силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов.

"Вместе с тем, свои неудачи в наступательных действиях противник компенсирует увеличением интенсивности огневого воздействия. В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе", – отметил Сырский.

Армия РФ наращивает интенсивность наступательных действий на востоке: Сырский рассказал о новой тактике ВСУ. Фото

На Бахмутском направлении захватчики ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону ВСУ к северу и западу от Бахмута и развить наступление на Часов Яр. Оккупанты проводят перегруппировку своих сил и средств и применяют подразделения "добровольческого корпуса". Также войска РФ пытаются безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки.

"Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий", – пишет командующий Сухопутными войсками.

Армия РФ наращивает интенсивность наступательных действий на востоке: Сырский рассказал о новой тактике ВСУ. Фото

О новой тактике ВСУ

Сырский рассказал, что Силы обороны Украины на восточном фронте делают ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесение точных огневых ударов, применение дронов-камикадзе и защиту наших позиций с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"Несмотря на то, что нашей целью является нанесение максимальных потерь врагу, главным приоритетом для нас всегда является сохранение жизни наших воинов. Продолжаем держать оборону и уничтожать врага по всем направлениям", – отметил он.

Армия РФ наращивает интенсивность наступательных действий на востоке: Сырский рассказал о новой тактике ВСУ. Фото

Командующий добавил, что штабы и командиры ВСУ своевременно реагируют на любые изменения оперативной ситуации. Во время его пребывания в зоне боевых действий Сырский обсудил с командирами отдельные задачи и дальнейшие действия украинских сил. Также был принят ряд решений по повышению результативности огневого поражения врага.

Армия РФ наращивает интенсивность наступательных действий на востоке: Сырский рассказал о новой тактике ВСУ. Фото
Армия РФ наращивает интенсивность наступательных действий на востоке: Сырский рассказал о новой тактике ВСУ. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники устроили российским оккупантам взрывный ад под Бахмутом на Донетчине. За последние дни дроновые сбросы вывели из строя по меньшей мере 6 захватчиков, которые получили тяжелые ранения.

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