Взрывной 'сюрприз': пограничники показали, как устраивают врагу 'ад' под Бахмутом. Видео

Украинские пограничники устроили российским оккупантам взрывной ад под Бахмутом в Донецкой области. Лишь за последние дни дроновые сбросы вывели из строя по меньшей мере 6 путинских воинов, получивших тяжелые ранения.

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Эффектное видео было опубликовано в Telegram ГНСУ. На кадрах видно, как оккупанты получают свои сбросы и бросаются в россыпную.

"Эффективность работы аэроразведки ГНСУ подтверждают сами захватчики. Из радиоперехвата известно, что от таких сбросов за последние несколько дней у врага по меньшей мере 6 тяжелораненых", – отметили пограничники.

Напомним, снайпер ГНСУ с позывным "Одесса" уничтожил двух российских кафиров на Бахмутском направлении. Защитник мастерски отработал с украинской винтовки UAR-10. Пограничники посоветовали россиянам не забывать, что для них прогулки на украинской земле – смертельно опасны и пообещали и дальше уничтожать врага.

А в Харьковской области украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж с захватчиками и их технику. Эффектную работу проделали бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" совместно с 1 бригадой специального назначения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за последние сутки на Таврическом направлении было ликвидировано 200 российских БПЛА. Общие потери среди окупантов составили 394 человека.

– Журналист Денис Казанский сообщил, что потери российских войск под Авдеевкой в десять раз превышают потери сил обороны Украины. Это стало следствием мясных штурмов укрепленных позиций украинских воинов, совершаемых оккупантами.