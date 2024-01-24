Минус 200 БПЛА, живая сила и склад БК: Тарнавский рассказал о потерях врага в одном из направлений. Карта

За последние сутки на Таврическом направлении было ликвидировано 200 российских беспилотных летательных аппаратов. Общие потери среди оккупантов составили 394 человека.

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Эту информацию сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Захватчики провели 39 авиационных налетов, 36 боевых столкновений и совершили 919 артобстрелов.

За прошедшие сутки общие потери вражеской армии в вооружении и военной технике, за исключением беспилотных летательных аппаратов, составили 54 единицы. В частности, были уничтожены 5 танков, 14 боевых бронированных машин (ББМ), 15 артиллерийских систем, 1 ракетно-стрелковый комплекс (РСЗО), 1 средство противовоздушной обороны (ПВО), 16 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

Силы обороны Украины произвели поражение противника, уничтожив 1 склад боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов и 1 важный объект.

Ранее сообщалось, что защитники Украины в течение боев на фронте за прошедшие сутки уничтожили 223 единицы российского вооружения и военной техники. Также воины ликвидировали 840 захватчиков. Потери живой силы врага на украинской земле уже достигли 378 660.

Как сообщал OBOZ.UA, потери российских войск под Авдеевкой в десять раз превышают потери сил обороны Украины. Это стало последствием мясных штурмов укрепленных позиций украинских воинов, совершаемых оккупантами.