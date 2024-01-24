Воины ВСУ ликвидировали еще 840 оккупантов и 61 артиллерийскую систему врага

Защитники Украины в течение боев на фронте за прошедшие сутки уничтожили 223 единицы российского вооружения и военной техники. Также воины ликвидировали 840 захватчиков.

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Потери живой силы врага на украинской земле уже достигли 378 660. Данные об этом по состоянию на 24 января 2024 года обновил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что накануне бойцы Сил обороны превратили в металлолом 61 артиллерийскую систему (в общем 9008), 31 боевую бронированную машину (11 579), 13 танков (6227). Кроме этого, отминусовали два средства ПВО (659) и одну реактивную систему залпового огня (971).

Во время воздушной атаки и не только защитники сбили в небе 37 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 6998) и 22 крылатых ракет (1842), среди которых и баллистические.

Также ВСУ уничтожили 49 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всех 12 005), семь – специальной техники (1416).

В списке потерь за почти два года от начала полномасштабного вторжения ВС РФ, украинские воины "демилитаризовали" еще и 331 самолет, 324 вертолета, 23 корабля/катера и одну подлодку агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения "А" СБУ "Белый волк" за месяц уничтожили 72 вражеских цели. Речь идет не только о военной технике, но и фортификационных объектах, огневых позициях и складах БК оккупантов.

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