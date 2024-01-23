Уничтожены 72 серьезные цели: СБУ показала результаты работы спецназа за месяц

Наши защитники продолжают активными действиями наносить российским оккупационным войскам урон в живой силе и технике. В этот раз Служба безопасности показала эффектные кадры уничтожения вражеской техники на поле боя, что является результатом работы спецназа.

Видео дня

За месяц воины из подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк" уничтожили 72 серьезных цели. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

" Наши спецназовцы очень любят "минусировать" врагов вместе с их техникой и укрепленными позициями", – говорится в сообщении.

В частности, всего через месяц они "демилитаризовали":

39 фортификационных объектов

8 ББМ и 2 военных грузовика

8 танков

7 огневых позиций

1 система ПВО и 1 РЛС вместе с аппаратной частью и антенной системой

1 склад с боеприпасами

"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – отметили в СБУ.

Ранее британская разведка сообщала, что потери РФ в технике и живой силе на войне против Украины выросли за последние дни. Всего за пять дней потери военной техники Россией увеличились на 88%.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили стоимостный российский зенитный ракетный комплекс. Точным ударом защитники превратили ЗРК "Тор" в металлолом. Стоит отметить, что оккупанты пытались сбить украинский дрон ракетой из "Тора", но промазали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!