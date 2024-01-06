Армия РФ не оставляет попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра: ВСУ отразили 18 штурмов – Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинских воинов с правого берега Днепра в Херсонской области. На линии фронта в этом регионе произошло 18 вражеских штурмов, которые защитники отбили.

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Всего за сутки зафиксировано 27 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 6 января 2024 года.

В течение суток захватчики продолжали атаковать как позиции украинских воинов, так и гражданское население нашего государства.

Всего враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди гражданских. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах Александровки, Волчанска, Приколотного и Чугуновки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Поповка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Искрисковщина, Миропольское, Грабовское, Поповка, Пономаренко Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных и штурмовых действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 5 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Урожайное, Старомайорское, Равнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах Работино и южнее Новодаровки, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятихатки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Херсон, Александровка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", – отмечено в сводке.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов, 1 артиллерийскому средству, 1 РЛС ПВО и по 1 ЗРК "Тор" противника.

Напомним, утром в Генштабе отмечали, что ВСУ отразили вражеские атаки в районе Синьковки на Харьковщине и Марьинки в Донецкой области.

Кроме того, там обновили данные по потерям врага. Накануне, 5 января, захватчики потеряли 800 оккупантов, танки и артсистемы. Безвозвратные потери России в живой силе к утру 6 января достигли почти 364 человека.