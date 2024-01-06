ВСУ отразили вражеские атаки в районе Синьковки на Харьковщине и Марьинки Донецкой области: Генштаб рассказал, где идут бои. Карта

Российская оккупационная армия продолжает применять присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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На фронте за прошедшие сутки произошло 62 боевых столкновения. Войска РФ пытались атаковать по всей линии фронта – от Харьковщины до Херсонщины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 января.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В ночь на 6 января путинские террористы нанесли очередной авиационный удар, применив два дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Все вражеские БПЛА уничтожены.

Под авиационным ударом были Новомихайловка Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Красный Маяк Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Напомним, российские войска могут активизировать усилия на Купянском направлении в Харьковской области в ближайшие недели. Они намерены достичь значительных территориальных достижений – захватить города Купянск и Боровая в течение зимы 2024 года.

Ранее сообщалось, что РФ получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну Москва использовала, в частности, и северокорейскую баллистику.

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