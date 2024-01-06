Минус 800 оккупантов, танки и артсистемы: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны "денацифицировали" на фронте 800 российских оккупантов. Так, численность "армии 200-х" врага за весь период полномасштабной войны составила 363 870 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 6 января. Кремлевские захватчики также не досчитались 74 единицы своей техники.

Так, "демилитаризации" на украинской земле подверглись 7 танков (за весь период полномасштабной войны 6018), 16 боевых бронированных машин (11158), 13 артиллерийских систем (8617), 1 РСЗО (950), 2 средства ПВО (633), 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (6787), 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11478) и 4 единицы специальной техники 1317.

Напомним, в ВСУ показали работу американских самоходных ЗРК Avenger на поле боя. Посредством этой техники украинские бойцы уничтожают вражеские беспилотники и ракеты.

Также на Донецком направлении фронта украинские защитники "демилитаризовали" три российских ЗРК "Бук-М2". Вражеское вооружение было выведено из строя вместе с радиолокационными станциями, подсвечивающими цели и приводящими ракеты.

Вражеская техника сгорела вместе с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36. Все это произошло через неделю. Бойцы ССО анонсировали продолжение охоты на враждебные цели.

1 января ВСУ атаковали базу материально-технического обеспечения одного из подразделений 1-й танковой армии страны-агрессора. Оккупационные войска разместили ее на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском районе Белгородской области РФ. Как результат, уничтожен не только МТЗ врага, но и по меньшей мере один российский военнослужащий ликвидирован, еще семь получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На территории аэродрома "Шагол" в городе Челябинск в ночь на 4 января сгорел российский бомбардировщик. В ГУР Минобороны отметили, что боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС России. Пока причины возгорания самолета уточняются.

– В ГУР сообщили, что раненым оккупантам командование не дает отпусков из-за массового дезертирства. Между тем, больницы на оккупированных территориях Украины переполнены, а российским военным с легкими ранениями вообще отказывают в лечении.

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