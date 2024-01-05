Работает ЗРК Avenger: в ВСУ показали уничтожение воздушной цели. Видео

В Вооруженных силах Украины показали работу американских самоходных зенитно-ракетных комплексов Avenger на поле боя. С помощью этой техники украинские бойцы уничтожают вражеские беспилотники и ракеты.

Видео дня

Кадры опубликовали на официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 5 января. Они были сняты бойцами 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка.

На видео украинские воины продемонстрировали, как на одном из направлений на передовой в Украине ЗРК Avenger уничтожает воздушную цель оккупационных войск государства-агрессора России. Где именно у врага было отминусовано дрон или ракету, военные ВСУ не уточнили.

Отметим, что Avenger – зенитный комплекс ближнего радиуса действия. Этот ЗРК обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов на малых высотах.

Украина получила "Мститель" от Соединенных Штатов Америки. Техника вооружена четырьмя ракетами FIM-92 Stinger и крупнокалиберным пулеметом Browning Browning M2 калибра 12,7 мм, а тепловизионный прицел позволяет работать день и ночь.

ЗРК Avenger может сбивать воздушные цели на высотах 0,5-3,8 км и в дальностях 0,5-5,5 км.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге воины Сил спецопераций и 140-го разведбатальона ВСУ уничтожили новейшую российскую РЛС "Ястреб-АВ". Вражескую технику поразили с помощью HIMARS.

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