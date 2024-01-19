Армия РФ не оставляет попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра: ВСУ отразили 9 штурмов - Генштаб

Российские оккупационные военные не оставляют попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра. За последние сутки здесь Вооруженные силы Украины отразили 9 штурмов.

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В то же время, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 19 января.

В течение суток произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Республики Беларусь выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

При этом захватчики по артиллерии и минометам атаковали около 15 населенных пунктов, в том числе Лисковщина, Карповичи, Гремяч, Хреновка, Диброва Черниговской области; Запсилье Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 вражеских атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Однако под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак у Тернов Донецкой области и еще 15 атак вблизи Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где противник также пытался прорвать оборону наших войск. При этом от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты устроили 3 атаки в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, но Силы обороны их отбили. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 17 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Орловки Донецкой области. Кроме того, артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не производил. Однако захватчики по артиллерии и минометам ударили по более чем 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки западнее Вербового Запорожской области, где путинская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Антоновка, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время, в течение суток авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства противника.

Напомним, за последние 10 дней Силы специальных операций Вооруженных сил Украины осуществили успешную "демилитаризацию" артдивизиона российских оккупационных войск на Южном направлении. Группа ударных БпАК 73-го морского центра ССО также превратила бронированную и автомобильную технику врага в металлолом.

Бойцы Сил специальных операций уничтожили на Херсонском направлении РСЗО БМ-21 "Град", который поливал огнем мирные населенные пункты Николаевской области. Вражескую технику поразил украинский FPV-дрон.