Под ударом окажутся четыре области: Россия может готовить новое наступление на Украину, есть прогноз по срокам – FT

Армия РФ летом 2024 может пойти в новое наступление в Украине, целью которой может стать полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, украинские военные не исключают возможности повторной попытки оккупантов захватить Харьков или даже Киев.

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Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинских защитников. Как отмечается в статье, по оценке американской разведки, которую журналисты исследовали в декабре, конечная цель президента РФ Владимира Путина в Украине остается неизменной – завоевание страны и подчинение народа.

Это объясняет, почему РФ продолжает наступательные операции на востоке по нескольким направлениям, особенно вокруг Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска, говорится в документе.

При этом один из западных чиновников сказал, что перспективы оперативного прорыва с обеих сторон в 2024 году невелики.

В статье также говорится, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне". По словам западного чиновника, эта стратегия предусматривает не только содержание оборонных линий, но и поиск слабых мест у врага в сочетании с дальними воздушными ударами – это позволит Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление будет иметь больше шансов.

Переход к такой стратегии поддерживают сильнейшие союзники Украины, пишет Financial Times.

В частности, в декабре минобороны Эстонии опубликовало доклад о том, что Украине следует перейти к "стратегической обороне", чтобы получить время для создания ею и ее партнерами промышленной базы, подготовки резервов, увеличения личного состава и мощностей по производству артиллерии для возобновления наступательной кампании 2025 года.

На таком подходе настаивают также США: стратегия удержания территорий и одновременно поиск слабых мест в обороне противника, чтобы использовать их, когда появится возможность.

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