Ждем, когда Днепр хорошо промерзнет: интервью с полковником Недзельским о патовой ситуации на фронте

На сегодня на фронте сложилась патовая ситуация. Российская оккупационная армия не может наступать, поскольку ее группировка не имеет достаточного численного превосходства над Силами обороны Украины. Численность вражеского войска должна превосходить украинскую в 3-5 раз. В то же время и в украинской армии ситуация довольно сложная. Наступление ВСУ также невозможно. Прежде всего, потому, что Украина до сих пор не получила истребители F-16 и не доминирует в небе.

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Итак, сейчас война стала позиционной. Впрочем, благоприятная ситуация может сложиться для украинских защитников на левобережье Днепра, если река хорошо промерзнет. Тогда украинские подразделения смогут свободно передвигаться на левый берег и выполнять там боевые задания. Если лед сможет удержать бронетехнику, это будет большим подарком украинской армии. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

– Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил о том, что у России нет резерва для того, чтобы наступать сразу на нескольких направлениях. По его оценкам, будут продолжаться боевые действия тактического уровня. С вашей точки зрения, какова расстановка сил на фронте по состоянию на сейчас?

– Скибицкий полностью прав. С точки зрения военного искусства, сугубо академической военной науки, чтобы проводить наступление, наступающая сторона должна иметь преимущество в 3-5 раз. Ведь противник обороняется, он укреплен, поэтому потери наступающей стороны гораздо больше.

Разведчики очень хорошо знают расстановку сил и количество сил, которыми располагает сегодня Россия. А сил им не хватает, невзирая на мобилизационные мероприятия. Они теряют множество оружия, наступательных средств, танков, БТР, самолетов. У России сегодня банально нет сил для эффективного наступления по нескольким направлениям.

Честь и хвала нашим Вооруженным Силам и руководству, когда они смогли дать противнику такой отпор, обескровить его, остановить "мясные штурмы" орков, телами которых усыпаны все поля.

– По вашим оценкам, на чьей стороне сейчас преимущество?

– Несмотря на все это, все равно Россия в пять раз больше Украины. У них больше всего – и личного состава, и бронетехники, и всех видов вооружений. Но самое главное, что Россия до сих пор доминирует в авиации. Все наши военные руководители объясняли, почему не произошло украинское контрнаступление – потому что наши союзники не предоставили нам тех или иных видов вооружений, которые могли бы обеспечить успех. И в первую очередь это авиация. К сожалению, наши союзники не выполнили своих обязательств перед Украиной, взятых на себя согласно Будапештскому меморандуму.

Сейчас идут разговоры о F-16. Как только они появятся у нас, мы будем доминировать в небе. А до того вести разговор о наступлении просто невозможно. Это значит, что и нам, как врагу, придется наступать, устраивая "мясные штурмы", терять личный состав. Наше военное руководство такого не допустит.

Итак, сложилась патовая ситуация. Ни враг не может наступать, ни мы не можем проводить контрнаступление – до тех пор, пока нам не предоставят то вооружение, которое должны дать наши союзники. Наши политики говорят, мол, мы должны у них просить… Нет! Мы должны требовать! Они должны дать нам эти вооружения.

Если бы у нас было тех 176 межконтинентальных баллистических ракет, этой войны не было бы. У Украины был третий по величине ядерный потенциал в мире, от которого мы отказались в обмен на гарантии безопасности.

– Вы могли бы оценить текущую ситуацию на фронте? Куда двигается процесс?

– Мы видим, что у оккупационной армии не хватает сил наступать, а у нас недостаточно вооружений для наступления, прежде всего, авиации. Поэтому сегодня нельзя говорить о контрнаступлении, о победном годе… Генерал Залужный на этот счет четко сказал: что началась позиционная война.

Враг не может наступать, но мы можем эффективно сдерживать его. Ситуация разрулится только тогда, когда наши союзники выполнят свои обязательства, дадут нам наступательные виды вооружений.

– Стало известно о том, что река Днепр замерзла на нескольких участках. Это усложняет не только переправку украинских Сил обороны, но и действия оккупантов на островах. Действительно ли эти морозы фактически заморозили активные боевые действия на левобережье Днепра?

– Здесь можно провести исторические параллели. 6 ноября 1943 года Киев был освобожден. Тогда, напротив, Днепр был не замерзший. Ватутин положил там около миллиона советских воинов. Во время форсирования Днепра погибли многие наши солдаты. Все военные историки говорят: да подождал бы ты хотя бы месяц, чтобы Днепр замерз, чтобы пехота могла перейти реку по льду.

Следовательно, здесь непростая ситуация. С одной стороны, если Днепр замерзнет, по нему может идти пехота. С другой стороны, пока река не замерзла, солдаты вынуждены переплыть ее, а это зимой крайне тяжело.

– То есть, если Днепр хорошо промерзнет, это лучше для нас?

– Да, ведь по нему сможет передвигаться пехота, наши подразделения смогут легко переходить на левый берег с правого и совершать определенные действия против врага. Если лед сможет выдержать тяжелую технику, это станет отличным способом достижения нашей цели.