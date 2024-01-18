ССО уничтожили российский 'Град', который обстреливал Николаевщину, вместе с оккупантами. Видео

Бойцы Сил специальных операций уничтожили на Херсонском направлении РСЗО БМ-21 "Град", который поливал огнем мирные населенные пункты Николаевской области. Вражескую технику поразил украинский FPV-дрон.

Видео дня

Видео возмездия показали в Telegram Сил Специальных Операций ВС Украины. Отмечается, что операторы БПЛА одного из подразделений ССО заметили вражескую технику во время воздушной разведки.

На кадрах видно, как "Град" оккупантов отстрелялся по гражданским украинцам и пытался покинуть зону ведения огня, однако именно в этот момент его догнала мгновенная карма. Техника уничтожена вместе с водителем и расчетом из двух оккупантов.

Напомним, бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили БТР и личный состав российской оккупационной армии с помощью FPV-дронов. Пилоты из роты ударных беспилотных авиационных комплексов РУБАК 63-й ОМБр благодаря высокому мастерству и слаженности нанесли существенные потери путинским войскам.

Также на Таврическом направлении защитники ликвидировали 385 человек и уничтожили 57 единиц военной техники. Среди утилизированных машин врага такие ценные экземпляры, как радиолокационная станция "Зоопарк" и радиоэлектронная борьба "Репелент-1".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вражеская армия 17 января потеряла по меньшей мере девять единиц техники, важную станцию разведки, БПЛА и другое на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также за день на левом берегу стало меньше по меньшей мере на 16 российских военнослужащих.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинский снайпер метко отработал по врагу с дистанции 900 м. Подразделение элитных снайперов, состоящее из всего 20 человек, назвали "Призраками Бахмута" после того, как они начали воевать неподалеку от оккупированного города.