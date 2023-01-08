Армия РФ ожидает большого наступления ВСУ в двух областях и готовится обороняться – британская разведка

В последние недели войска России усилили укрепления во временно захваченных районах Запорожской области на юге Украины. Оккупанты готовятся к обороне, ожидая большого контрнаступления украинских Сил обороны.

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В то же время неспокойно захватчикам и на Луганщине, где тоже не исключен прорыв ВСУ. На это указала британская военная разведка, выводы которой в Twitter опубликовало Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что наибольшее количество укреплений российские солдаты настроили между временно захваченным городом Васильевка и Ореховым на Запорожье. В этом секторе, подчеркивают специалисты, агрессор сохраняет большие силы.

"То, как Россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье", – предположили в разведке Британии.

Там выразили убеждение, что большой украинский прорыв на Запорожье серьезно подверг бы сомнению жизнеспособность российского "наземного моста", соединяющего Ростовскую область РФ и временно оккупированный украинский полуостров Крым.

В то время как успех ВСУ в Луганской области еще больше подорвет объявленную военную цель государства-террориста РФ "освободить" Донбасс.

"Решение, противодействие которой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков", – добавили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил о большом контрнаступлении ВСУ весной 2023 года. По его словам, самыми горячими бои будут в марте.

Позже в ГУР рассказали, на чем базируются прогнозы Буданова об окончании войны. Там подчеркнули, что все подтверждается опытом и практикой.

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