Армия РФ перемещает военную силу через Мариуполь в двух направлениях, – Андрющенко

Жители временно оккупированного Мариуполя на улицах разрушенного Россией города наблюдают очередное перемещение военной техники захватчиков. В направлении Волновахи на севере Донетчины враг гонит грузовики с живой силой и пушки класса "Рапира", в направлении Бердянска тянут системы ПВО, боеприпасы и инженерную технику.

В то же время россияне стягивают живую силу в сам Мариуполь и Мариупольский район. Подробности и фото с вражеской техникой на улицах города опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем очередное оживление перемещений военной силы. В направлении северной части Донетчины, в частности, Волновахи, с Бердянского направления – преимущественно грузовики с живой силой, до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира". В направлении Бердянска – системы ПВО, грузовики с БК и инженерная техника.

Кроме того, наблюдается подготовка к переброске живой силы в Мариупольский район и наращивание численности оккупантов в самом Мариуполе, отметил он.

"Преимущественно пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не из привычного направления из Новоазовска. Наиболее вероятно, что это связано с недостаточностью резервов живой силы по состоянию на данный момент непосредственно на территории РФ", – написал Андрющенко.

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Он также опубликовал фотографии с российской техникой на мариупольских улицах.

Напомним, 16 октября стало известно, что в Мариуполе через неделю загадочно умерли 26 оккупантов, еще 15 угодили в реанимации из-за отравления. Захватчики жалуются на диверсантов.

Всего за лето и два месяца осени Мариупольским сопротивлением было ликвидировано более 40 захватчиков разными путями.