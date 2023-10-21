Армия РФ перемещает военную силу через Мариуполь в двух направлениях, – Андрющенко
Жители временно оккупированного Мариуполя на улицах разрушенного Россией города наблюдают очередное перемещение военной техники захватчиков. В направлении Волновахи на севере Донетчины враг гонит грузовики с живой силой и пушки класса "Рапира", в направлении Бердянска тянут системы ПВО, боеприпасы и инженерную технику.
В то же время россияне стягивают живую силу в сам Мариуполь и Мариупольский район. Подробности и фото с вражеской техникой на улицах города опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Фиксируем очередное оживление перемещений военной силы. В направлении северной части Донетчины, в частности, Волновахи, с Бердянского направления – преимущественно грузовики с живой силой, до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира". В направлении Бердянска – системы ПВО, грузовики с БК и инженерная техника.
Кроме того, наблюдается подготовка к переброске живой силы в Мариупольский район и наращивание численности оккупантов в самом Мариуполе, отметил он.
"Преимущественно пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не из привычного направления из Новоазовска. Наиболее вероятно, что это связано с недостаточностью резервов живой силы по состоянию на данный момент непосредственно на территории РФ", – написал Андрющенко.
Он также опубликовал фотографии с российской техникой на мариупольских улицах.
Напомним, 16 октября стало известно, что в Мариуполе через неделю загадочно умерли 26 оккупантов, еще 15 угодили в реанимации из-за отравления. Захватчики жалуются на диверсантов.
Всего за лето и два месяца осени Мариупольским сопротивлением было ликвидировано более 40 захватчиков разными путями.
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