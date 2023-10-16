В Мариуполе за неделю загадочно умерли 26 оккупантов, еще 15 в реанимации из-за отравления: пропагандисты жалуются на 'диверсантов'

Во временно оккупированном Мариуполе за неделю загадочно скончались 26 российских оккупантов, еще 15 в реанимации. Вероятно, военные путинской армии отравились.

Кремлевские пропагандисты жалуются, что подозревают "диверсантов". Об этом сообщил советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко.

"Плюс 26 оккупантов в морг, и 15 в реанимации из-за отравления едой. Снова. Странно, кто бы это мог быть, даже не имею воображения. Наконец-то имеем очередное подтверждение "с той стороны", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что всего за лето и два месяца осени Мариупольским сопротивлением было ликвидировано более 40 захватчиков разными путями.

"Безусловно хорошие новости. Горжусь нашими мариупольцами. Они действительно творят чудеса в оккупации. Отдельный героический эпос Мариуполя. Несокрушимого и Непокоренного", – добавил он.

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В августе на территории временно захваченного россиянами Мариуполя партизаны массово отравили офицерский состав российских оккупантов. Среди 17 отравленных военных скончались двое офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю с начала сентября в Мариуполе нашли мертвыми по меньшей мере восемь кафиров. Их тела выбросило на берег Азовского моря.

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