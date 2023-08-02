Работали партизаны? В Мариуполе отравили 17 российских военных, говорят о применении цианида

На территории временно захваченного россиянами Мариуполя партизаны массово отравили офицерский состав российских оккупантов. Среди 17 отравленных военных уже умерли два офицера.

Видео дня

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Как отметил советник, новый акт саботажа против российских оккупантов совершила группа "Ї" городского сопротивления.

Сообщается, что офицеры оккупационной армии отравились во время застолья по случаю празднования Дня ВМФ. В госпиталь в тяжелом состоянии попали 17 российских воинов. Как минимум для двух оккупантов это застолье стало последним в их жизни, в каком состоянии сейчас другие пока не известно.

Захватчики считают, что местные партизаны отравили еду во время празднования.

"Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в еде. Наши с улыбкой говорят "на крыс всегда хватит яда". День начинается с хороших новостей", – написал Андрющенко.

Напомним, что во временно оккупированном Россией Мариуполе партизаны вечером 29 июля провели удачную операцию. По ее итогам были уничтожены три военных грузовика врага и повреждено местонахождение военно-инженерного подразделения россиян. Также повреждения получило оборудование для изготовления бетонных "зубов дракона".

Ранее сообщалось, что партизанам удалось уничтожить оперативный состав боекомплекта оккупационных войск России во временно захваченном городе Мариуполь. Это произошло в Приморском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!