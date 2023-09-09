В Мариуполе за неделю нашли мертвыми восемь оккупантов: тела выбросило на берег

Во временно захваченном и практически разрушенном российскими войсками Мариуполе в Донецкой области с начала сентября нашли мертвыми как минимум восемь оккупантов. Их тела выбросило на берег Азовского моря.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Мариупольского городского совета. Там отметили, что 2 сентября один из российских каналов со ссылкой на собственные источники в так называемом "МВД ДНР" сообщил, что пятерых захватчиков якобы утопили в Азовском море.

В сообщении уточняется, что тела россиян нашли на одном из местных пляжей и они лежали в ряд. Канал пишет, что оккупантов якобы сначала "напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море".

"Говорят, вероятно в городе действуют диверсанты, которые охотятся на российских военных. Местные власти призвали военных-захватчиков быть осмотрительными, и не пить с незнакомцами", – заявили на ресурсе.

Теперь, как пишет Мариупольский горсовет, поступила информация, что еще трех российских мертвых военных выбросило на берег в Мариуполе.

"Кто и почему их убил – неизвестно. Мариуполь становится опасным для российских военных. Сопротивление людей в действии!" – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе наблюдается высокий уровень смертности среди населения. Предварительно, каждую неделю там хоронят от 300 до 400 местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре национального сопротивления ранее заявили, что оккупанты решили заселить в захваченный украинский Мариуполь около 300 тысяч граждан России.

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