Армия РФ после длительной паузы активизировалась на Гуляйпольском направлении: в ВСУ рассказали о ситуации

Российские оккупационные войска после продолжительной паузы активизировались на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Захватчики уже дважды пытались штурмовать позиции наших Сил обороны.

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В наступление противник шел с двух разных направлений. Об этом 29 июля в эфире телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, когда противник предпринимал две штурмовые попытки с разных направлений. В частности, из села Решетиловское наступал в сторону Гуляйполя", – сказал он.

Во время штурмов 28 июля оккупанты применили два танка и багги. Один из танков был уничтожен, успехов враг не имел. А уже с утра 29 июля украинские военные продолжали охоту на российскую бронетехнику и повредили еще два танка неустановленного типа.

"Три танка за неполные двое суток – это существенный показатель, который привлекает к себе внимание. Это свидетельствует о том, что Гуляйпольское направление активизировалось", – подчеркнул Лиховой.

При этом общее количество российской группировки на этом направлении фронта не изменилось. Тактика россиян тоже остается неизменной.

"В некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но, по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело", – отметил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении в Запорожской области. Враг пытается вернуть позиции, деоккупированные Силами обороны во время контрнаступления 2023 года.

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